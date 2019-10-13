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مرصد شاهد يؤكّد ايقاف منسّقه الجهوي بتونس 1 بعد توثيقه توزيع أموال على ناخبين في الكبارية

Dimanche 13 Octobre 2019

Dimanche 13 Octobre 2019
باب نات - أعلن منتصف نهار الأحد 13 أكتوبر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية عن ايقاف منسقه الجهوي شاهد بدائرة تونس 1، سعيد مرابطي.
وكشف المرصد أنه تم ايقاف المنسق الجهوي على خلفية توثيقه لعملية توزيع أموال على الناخبين في منطقة الكبارية بالعاصمة.




  
  
     
  
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