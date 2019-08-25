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الصحافة المغربية تكشف عن ابن غير شرعي لنبيل القروي

Dimanche 25 Août 2019

Dimanche 25 Août 2019
باب نات - كشف السبت 24 أوت موقع "الجريدة 24" المغربي أن نبيل القروي له ابن مولود خارج اطار الزواج من عارضة الأزياء "ك ب" التي سبق لها العمل بقناة نسمة.

ونشر الموقع وثيقة تبيّن أن القروي اعترف بابنه "جبريل" المولود خارج اطار الزواج وقام بتسجيله في السجل المدني للولادات بفرنسا.
واعتبر الموقع أن متاعب نبيل القروي المترشّح للانتخابات الرئاسية لن تتوقف عند حدود ايقافه على خلفية قضايا فساد في اشارة إلى أنه سيواجه قضايا أسرية حيث لديه علاقة بالعارضة المغربية رغم زواجه من سلوى السماوي.



  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 187913

Mnasser57  (Austria)  |Dimanche 25 Août 2019 à 12h 52m |           
خلاص انتهى !see you next game!

RIADH  (France)  |Dimanche 25 Août 2019 à 11h 51m |           
Honnêtement on s'en branle, et c'est sa vie personnelle, de toutes façons il n'avait aucune chance d'être élu (sauf médiatiquement on a essayer de le gonfler) et Chehed est entrain de donner des coups en dessous de la ceinture pour ses adversaires, bref pathétique

Devil  (France)  |Dimanche 25 Août 2019 à 11h 48m |           
Game Over Karoui...l'habit ne fait pas le moine

Abid_Tounsi  (United States)  |Dimanche 25 Août 2019 à 11h 44m |           
لن تنفعه المقرونة و لا الطماطم.

سقطت عنه ورقة التوت، و إلى مزبلة الماسونية التي أنشأته.

Lechef  (Tunisia)  |Dimanche 25 Août 2019 à 11h 40m |           
Où étaient ces médias surtout que depuis mai 2019 , NK se classe 1er au sondage . Pourquoi C'est maintenant ? Même si C'est vrai, encore une fois le timing fait défaut et aura un effet inverse !



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