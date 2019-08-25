الصحافة المغربية تكشف عن ابن غير شرعي لنبيل القروي

Dimanche 25 Août 2019
باب نات - كشف السبت 24 أوت موقع "الجريدة 24" المغربي أن نبيل القروي له ابن مولود خارج اطار الزواج من عارضة الأزياء "ك ب" التي سبق لها العمل بقناة نسمة.
ونشر الموقع وثيقة تبيّن أن القروي اعترف بابنه "جبريل" المولود خارج اطار الزواج وقام بتسجيله في السجل المدني للولادات بفرنسا.
واعتبر الموقع أن متاعب نبيل القروي المترشّح للانتخابات الرئاسية لن تتوقف عند حدود ايقافه على خلفية قضايا فساد في اشارة إلى أنه سيواجه قضايا أسرية حيث لديه علاقة بالعارضة المغربية رغم زواجه من سلوى السماوي.
ونشر الموقع وثيقة تبيّن أن القروي اعترف بابنه "جبريل" المولود خارج اطار الزواج وقام بتسجيله في السجل المدني للولادات بفرنسا.
واعتبر الموقع أن متاعب نبيل القروي المترشّح للانتخابات الرئاسية لن تتوقف عند حدود ايقافه على خلفية قضايا فساد في اشارة إلى أنه سيواجه قضايا أسرية حيث لديه علاقة بالعارضة المغربية رغم زواجه من سلوى السماوي.
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Par:abououssama1 ( )
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