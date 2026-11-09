Babnet   Latest update 07:44 Tunis

ترامب يقرّ بتأثير الحرب مع إيران والاستياء من إسرائيل على خسارة الجمهوريين في الانتخابات

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af1620f57a794.70030417_pfokqghnjlmei.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Novembre 2026 - 06:35 قراءة: 3 د, 26 ث
      
أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود استياء واسع لدى الناخبين الأمريكيين من الحرب مع إيران وارتفاع أسعار البنزين، إلى جانب تزايد المشاعر السلبية تجاه إسرائيل، معتبرا أن هذه العوامل ساهمت في خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.


وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة CBS، إن هناك «استياء كبيرا» تجاه إسرائيل، مضيفا: «هناك، وبشكل مثير للدهشة، كراهية شديدة لإسرائيل» لدى الناخبين الأمريكيين.


وجاءت تصريحات ترامب في معرض حديثه عن أسباب تراجع الجمهوريين انتخابيا، وردا على سؤال بشأن تصريح نائبه جي دي فانس بأن الحرب مع إيران كانت أحد الأسباب الرئيسية للهزيمة، قال ترامب: «لا أختلف معه في ذلك».


ورغم إقراره بالتأثير السلبي للحرب على النتائج الانتخابية، دافع ترامب عن قراره العسكري، معتبرا أنه سيُنظر إليه باعتباره «قرارا صائبا للغاية» من منظور تاريخي، حتى وإن لم يكن مفيدا على المدى القصير، سواء اليوم أو غدا.

وأضاف أنه لو تمكنت إيران من امتلاك سلاح نووي خلال فترة رئاسته، لواجه انتقادات أشد بكثير بسبب عدم منعها من ذلك.

ترامب: لو كنت مرشحا على بطاقة الاقتراع لاختلفت النتائج

وفي محاولة لتفسير الهزيمة الانتخابية، قال ترامب إن النتائج كانت ستختلف تماما لو كان اسمه مدرجا على بطاقة الاقتراع، مشيرا إلى ما وصفه بالشعبية الكبيرة والحب الحقيقي اللذين يحظى بهما، وإلى التجمعات الجماهيرية الضخمة التي نظمها.

واعتبر أن تلك التجمعات كان ينبغي أن تدفع الناخبين إلى التصويت لمصلحة مرشحين جمهوريين لا يحظون بالضرورة بشعبية شخصية لديهم.

وتطرق إلى ولاية تكساس، قائلا إن السيناتور الجمهوري جون كورنين «كان سيخسر أيضا»، مرجعا النتائج إلى «سوء إيصال الرسالة»، فضلا عن عدم اهتمام وسائل الإعلام، بحسب قوله، بتغطية الإنجازات الإيجابية للجمهوريين.

واستشهد في هذا السياق بوصول سوق الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية، معتبرا أن الأداء الاقتصادي الإيجابي لم يحصل على التغطية الإعلامية التي يستحقها.

الهجرة.. سلاح ذو حدين

وفي حديثه عن سياسة الهجرة، وصف ترامب هذا الملف بأنه «سلاح ذو حدين»، موضحا أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارته ساعدته سياسيا من جهة، لكنها أضرت به من جهة أخرى.

وأشار إلى أن عمليات الترحيل شملت أشخاصا كانوا يشغلون وظائف جيدة ويدفعون الضرائب، مستشهدا بحالة عاملة في أحد الفنادق كانت تؤدي عملها بكفاءة، معتبرا أن ترحيلها أمر «قاسٍ».

كما انتقد توجهات بعض التيارات اليمينية المتشددة التي تدعو إلى ترحيل جميع المهاجرين، في إشارة إلى وجود تباينات داخل المعسكر المحافظ بشأن كيفية إدارة ملف الهجرة.

ترامب يتحدث عن التعاون مع الديمقراطيين وإجراء تغييرات في إدارته

وعلى الصعيد الداخلي، أكد الرئيس الأمريكي استعداده للعمل مع الديمقراطيين دون توجيه الإهانات إليهم، معربا عن اعتقاده بأنهم لن يسعوا مجددا إلى عزله.

وتحدث ترامب عن إمكانية تحقيق «أفضل عامين في تاريخ الرئاسة»، في إشارة إلى الفترة المقبلة من ولايته، رغم خسارة حزبه الأغلبية البرلمانية.

وبشأن فريقه الحكومي، قال إنه يكن التقدير لأعضاء إدارته، لكنه لم يستبعد إجراء بعض التغييرات. كما جدد ثقته بوزير الحرب بيت هيغسيث، قائلا: «لقد ربحنا حربين».

فانس يدعو إلى مراجعة العلاقة مع إسرائيل

وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد حمّل، عقب الانتخابات، الحرب مع إيران مسؤولية جانب من خسائر الجمهوريين، وحدد أربعة محاور لاستعادة ثقة الناخبين، تتمثل في إنهاء الحرب، والتركيز على غلاء المعيشة والتضخم، والتمسك بشعار «أمريكا أولا»، وإعادة النظر في العلاقة الأمريكية بإسرائيل.

كما أشار فانس إلى أن ترامب نفسه أقر بتأثير الحرب على النتائج الانتخابية.

وفي مقابلات أجريت معه ليلة الانتخابات، قال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن إيران كانت جزءا من أسباب الخسارة، مشيرا أيضا إلى ارتفاع أسعار النفط، لكنه شدد على أنه اتخذ القرار الصحيح وأنه سيكرره.

وبحسب موقع «آي 24 نيوز»، ركز ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» بصورة أكبر على أسعار الوقود، قائلا إن الأمريكيين يؤيدون تحركاته ضد إيران، لكنهم لم يتقبلوا تكلفتها الاقتصادية على المدى القصير.

وكان الديمقراطيون قد حققوا نتائج لافتة في عدد من الولايات، بينها تكساس وكانساس وساوث كارولاينا، في انتخابات كشفت عن تحديات تواجه الجمهوريين بشأن الاقتصاد والسياسة الخارجية والعلاقة مع إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فيفري، واضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

وكان ترامب قد أعرب، في مقابلة خلال شهر جوان الماضي، عن انزعاجه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب طريقة إدارته للحرب، في مؤشر آخر على وجود تباينات في المواقف بين واشنطن وتل أبيب بشأن مسار المواجهة وتداعياتها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339335

babnet

كل الأخبار...

07:44 - نجيب حشانة: الانتخابات النصفية قد تضع حدّا لهيمنة ترامب وتفتح الباب أمام مساءلته
06:38 - جلسة عامة اليوم وغدا لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي لسنة 2027
06:35 - ترامب يقرّ بتأثير الحرب مع إيران والاستياء من إسرائيل على خسارة الجمهوريين في الانتخابات
06:29 - ترامب: عرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على دانا وايت كان «مجرد مزحة»
06:07 - رئيس الجمهورية: تونس للتونسيين ولابد من مواجهة المجرمين وأعداء الوطن
أمس 22:36 - المعهد الوطني للصحة ينظم ملتقى تحسيسيا لتعزيز المنظومة المعلوماتية حول المخدرات والإدمان
أمس 22:13 - «صنع في إسرائيل» يتحول إلى عبء.. شركات وموزعون دوليون يتجنبون الموردين الإسرائيليين ويجمدون الصفقات
أمس 22:10 - آيزنكوت بعد تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة: إسرائيل في حالة طوارئ وأهداف الحرب لم تتحقق
أمس 22:09 - المرصد الوطني لسلامة المرور ينظم ورشة لتقييم الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يومي 9 و10 نوفمبر 2026
أمس 21:27 - ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يستقطب أكثر من 5 آلاف مشارك من تونس والخارج
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 نوفمبر 2026 | 29 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:17
14:54
12:10
06:51
05:22
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet27°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-16
28°-17
28°-16
29°-19
27°-16
  • Avoirs en devises 23801,2
  • (06/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38322 DT
  • (06/11)
  • 1 $ = 3,01070 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/11)     1263,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/11)   29191 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab