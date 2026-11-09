ترامب يقرّ بتأثير الحرب مع إيران والاستياء من إسرائيل على خسارة الجمهوريين في الانتخابات

ترامب: لو كنت مرشحا على بطاقة الاقتراع لاختلفت النتائج



الهجرة.. سلاح ذو حدين



ترامب يتحدث عن التعاون مع الديمقراطيين وإجراء تغييرات في إدارته



فانس يدعو إلى مراجعة العلاقة مع إسرائيل



أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود استياء واسع لدى الناخبين الأمريكيين من الحرب مع إيران وارتفاع أسعار البنزين، إلى جانب تزايد المشاعر السلبية تجاه إسرائيل، معتبرا أن هذه العوامل ساهمت في خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.وقال ترامب، في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة CBS، إن هناك «استياء كبيرا» تجاه إسرائيل، مضيفا: «هناك، وبشكل مثير للدهشة، كراهية شديدة لإسرائيل» لدى الناخبين الأمريكيين.وجاءت تصريحات ترامب في معرض حديثه عن أسباب تراجع الجمهوريين انتخابيا، وردا على سؤال بشأن تصريح نائبه جي دي فانس بأن الحرب مع إيران كانت أحد الأسباب الرئيسية للهزيمة، قال ترامب: «لا أختلف معه في ذلك».ورغم إقراره بالتأثير السلبي للحرب على النتائج الانتخابية، دافع ترامب عن قراره العسكري، معتبرا أنه سيُنظر إليه باعتباره «قرارا صائبا للغاية» من منظور تاريخي، حتى وإن لم يكن مفيدا على المدى القصير، سواء اليوم أو غدا.وأضاف أنه لو تمكنت إيران من امتلاك سلاح نووي خلال فترة رئاسته، لواجه انتقادات أشد بكثير بسبب عدم منعها من ذلك.وفي محاولة لتفسير الهزيمة الانتخابية، قال ترامب إن النتائج كانت ستختلف تماما لو كان اسمه مدرجا على بطاقة الاقتراع، مشيرا إلى ما وصفه بالشعبية الكبيرة والحب الحقيقي اللذين يحظى بهما، وإلى التجمعات الجماهيرية الضخمة التي نظمها.واعتبر أن تلك التجمعات كان ينبغي أن تدفع الناخبين إلى التصويت لمصلحة مرشحين جمهوريين لا يحظون بالضرورة بشعبية شخصية لديهم.وتطرق إلى ولاية تكساس، قائلا إن السيناتور الجمهوري جون كورنين «كان سيخسر أيضا»، مرجعا النتائج إلى «سوء إيصال الرسالة»، فضلا عن عدم اهتمام وسائل الإعلام، بحسب قوله، بتغطية الإنجازات الإيجابية للجمهوريين.واستشهد في هذا السياق بوصول سوق الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية، معتبرا أن الأداء الاقتصادي الإيجابي لم يحصل على التغطية الإعلامية التي يستحقها.وفي حديثه عن سياسة الهجرة، وصف ترامب هذا الملف بأنه «سلاح ذو حدين»، موضحا أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارته ساعدته سياسيا من جهة، لكنها أضرت به من جهة أخرى.وأشار إلى أن عمليات الترحيل شملت أشخاصا كانوا يشغلون وظائف جيدة ويدفعون الضرائب، مستشهدا بحالة عاملة في أحد الفنادق كانت تؤدي عملها بكفاءة، معتبرا أن ترحيلها أمر «قاسٍ».كما انتقد توجهات بعض التيارات اليمينية المتشددة التي تدعو إلى ترحيل جميع المهاجرين، في إشارة إلى وجود تباينات داخل المعسكر المحافظ بشأن كيفية إدارة ملف الهجرة.وعلى الصعيد الداخلي، أكد الرئيس الأمريكي استعداده للعمل مع الديمقراطيين دون توجيه الإهانات إليهم، معربا عن اعتقاده بأنهم لن يسعوا مجددا إلى عزله.وتحدث ترامب عن إمكانية تحقيق «أفضل عامين في تاريخ الرئاسة»، في إشارة إلى الفترة المقبلة من ولايته، رغم خسارة حزبه الأغلبية البرلمانية.وبشأن فريقه الحكومي، قال إنه يكن التقدير لأعضاء إدارته، لكنه لم يستبعد إجراء بعض التغييرات. كما جدد ثقته بوزير الحرب بيت هيغسيث، قائلا: «لقد ربحنا حربين».وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد حمّل، عقب الانتخابات، الحرب مع إيران مسؤولية جانب من خسائر الجمهوريين، وحدد أربعة محاور لاستعادة ثقة الناخبين، تتمثل في إنهاء الحرب، والتركيز على غلاء المعيشة والتضخم، والتمسك بشعار «أمريكا أولا»، وإعادة النظر في العلاقة الأمريكية بإسرائيل.كما أشار فانس إلى أن ترامب نفسه أقر بتأثير الحرب على النتائج الانتخابية.وفي مقابلات أجريت معه ليلة الانتخابات، قال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن إيران كانت جزءا من أسباب الخسارة، مشيرا أيضا إلى ارتفاع أسعار النفط، لكنه شدد على أنه اتخذ القرار الصحيح وأنه سيكرره.وبحسب موقع «آي 24 نيوز»، ركز ترامب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» بصورة أكبر على أسعار الوقود، قائلا إن الأمريكيين يؤيدون تحركاته ضد إيران، لكنهم لم يتقبلوا تكلفتها الاقتصادية على المدى القصير.وكان الديمقراطيون قد حققوا نتائج لافتة في عدد من الولايات، بينها تكساس وكانساس وساوث كارولاينا، في انتخابات كشفت عن تحديات تواجه الجمهوريين بشأن الاقتصاد والسياسة الخارجية والعلاقة مع إسرائيل.وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فيفري، واضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.وكان ترامب قد أعرب، في مقابلة خلال شهر جوان الماضي، عن انزعاجه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب طريقة إدارته للحرب، في مؤشر آخر على وجود تباينات في المواقف بين واشنطن وتل أبيب بشأن مسار المواجهة وتداعياتها.