تصفيات كأس امم افريقيا دون 23 سنة: يوسف مراد يعوض أمان الله المحرزي في قائمة المنتخب الاولمبي التونسي

قائمة المنتخب التونسي بعد التحيين



أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن تعويض متوسط الميدان أمان الله المحرزي، لاعب نادي شحينية القطري، بلاعب نجم المتلوي يوسف مراد، ضمن قائمة المنتخب الأولمبي التونسي الذي يستعد لمواجهة نظيره الغابوني ذهابا وإيابا، لحساب الدور الثاني من تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أن هذا التعويض جاء إثر إصابة المحرزي مع فريقه.ويستقبل منتخب نسور قرطاج نظيره الغابوني يوم 12 نوفمبر الجاري بالملعب الأولمبي بسوسة، انطلاقا من الساعة السابعة مساء، في مباراة الذهاب من الدور الثاني للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا لهذه الفئة العمرية، المقررة في مصر خلال السنة القادمة.أما مباراة الإياب، فتُقام يوم 17 نوفمبر، انطلاقا من الساعة 15:30، بملعب التجديد بمدينة فرانسفيل الغابونية.وكان المنتخب التونسي، بقيادة المدرب الوطني أنيس بوجلبان، قد حسم تأهله إلى الدور الثاني عقب فوزه في مباراة الذهاب من الدور الأول على المنتخب البنيني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي دار يوم 29 سبتمبر الفارط بالملعب الأولمبي بسوسة، قبل أن ينهزم في مباراة الإياب بهدف دون رد، يوم 5 أكتوبر الماضي بالعاصمة الطوغولية لومي.يُذكر أن المنتخب الغابوني أُعفي من خوض الدور الأول.حراسة المرمى:أنس الخرداني، ريان بسباس، معتز الحنزولي.الدفاع:محمد أمين علالة، أمين الياس قرولر، جوزيف اللطيف، ريان بوقديدة، علاء الدين دربالي، جبريل مومن، أنيس دوبال، يوسف الحرش.وسط الميدان:يوسف مراد، ريان عنان، حمزة العبيدي، لؤي الترايعي، زايون الشطي، يحيى الجليدي.الهجوم:ضرار بريك، نسيم دنداني، أنس الحاج محمد، وليد ذويب، ريان اللومي، عمر بن علي.