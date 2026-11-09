قمة الجامعات العربية بالمغرب: جامعة تونس المنار تتسلّم درعا للتميّز من مؤسسة "تايمز للتعليم العالي"

تسلّمت جامعة تونس المنار درعاً تكريمياً للتميّز من مؤسسة "تايمز للتعليم العالي" وذلك خلال قمة الجامعات العربية التي احتضنتها مدينة بن جرير بالمملكة المغربية من 3 إلى 5 نوفمبر 2026.وأوضحت جامعة تونس المنار، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن هذا التكريم يأتي اعترافا بالنتائج المتميّزة التي حققتها الجامعة في تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العربية لسنة 2027 حيث تبوّأت مكانة مرموقة على المستويين الوطني والإقليمي، متحصلة على المرتبة الأولى وطنياً على مستوى الجامعات التونسية، ومتصدرة قائمة الجامعات العمومية في شمال إفريقيا، ومحققة المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والثالثة عربياً في مؤشر التعليم (Teaching).ويعكس هذا التتويج جودة التعليم والتكوين الأكاديمي، وتميّز البحث العلمي، وكفاءة الكفاءات الجامعية، كما يجسّد الجهود المتواصلة لتعزيز الابتكار والإنتاج العلمي والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخمكانة جامعة تونس المنار كقطب رائد للمعرفة والبحث والتميّز.واعتبرت أن هذا الاعتراف الدولي يتجاوز مجرد الترتيب في التصنيفات، ليشكّل شهادة تقدير لمسيرة جماعية ورؤية مؤسساتية طموحة، تجعل من جودة التعليم والتميّز في البحث العلمي والتأثير المجتمعي والإشعاع الدولي ركائز أساسية لتطوير الجامعة وتعزيز مكانتها.