قضية «اليكانتي»: حجز الملف للنظر في مطلب الإفراج عن متهم موقوف

قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المعروفة إعلاميا بقضية «اليكانتي» إثر الجلسة، للنظر في مطلب الإفراج عن أحد المتهمين الموقوفين وتحديد موعد الجلسة القادمة.وكانت الدائرة قد نظرت في القضية التي تشمل الأبحاث فيها متهما موقوفا وأكثر من عشرة متهمين آخرين بحالة سراح، من بينهم محامٍ، وذلك على خلفية تهم تتعلق بغسل الأموال وارتكاب جرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية.وطلب محامو الدفاع تأجيل النظر في القضية في انتظار مآل الطعن بالتعقيب، مع تقديم مطلب للإفراج عن المتهم الموقوف.وبعد التداول، قررت الدائرة حجز الملف إثر الجلسة للبت في مطلب الإفراج وتحديد موعد الجلسة القادمة.