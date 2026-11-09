المركز الوطني للسينما والصورة يشارك في أشغال القمة المتوسطية للسمعي البصري والسينما بإطاليا يومي 7 و8 نوفمبر 2026

شارك المركز الوطني للسينما والصورة في أشغال القمة المتوسطية للسمعي البصري والسينما ( Mediterranean Audiovisual & Cinema Summit)، التي احتضنتها مدينة ماتيرا الإيطالية يومي 7 و8 نوفمبر 2026، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات وهياكل سينمائية وثقافية ومهنيين من تونس وإيطاليا ومصر والأردن ولبنان والمغرب.وتندرج هذه المشاركة في إطار توجّهات وزارة الشؤون الثقافية الرامية إلى تعزيز حضور تونس في المحافل الثقافية والفنية الدولية، وتطوير علاقات التعاون والشراكة مع المؤسسات السينمائية الإقليمية والدولية، ودعم الإنتاج السينمائي المشترك، بما يساهم في توسيع آفاق انفتاح السينما التونسية على محيطها المتوسطي والدولي، وتثمين ما تزخر به من كفاءات وإمكانات إبداعية وفنية.ومثلت هذه المناسبة فرصة لتعزيز التواصل بين المؤسسات السينمائية في المنطقة المتوسطية، وتبادل التجارب والخبرات حول واقع القطاع السينمائي، فضلا عن إيجاد فرص جديدة للتعاون والإنتاج المشترك، والتعريف بالمقومات والإمكانات التي تزخر بها تونس. كما مكنت من توفير فرص الاستثمار والحوافز الموجهة للإنتاج السينمائي ومواقع التصوير والخدمات المرتبطة بها، والتطرق إلى التحولات التكنولوجية والمهارات الجديدة ودورها في رسم ملامح مستقبل الصناعة السينمائية والسمعية البصرية.