تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027: المنتخب التونسي يجري أول حصة تدريبية استعدادا لمواجهة ليبيا

يجري المنتخب الوطني التونسي مساء اليوم الاثنين، انطلاقا من الساعة 17:00، أول حصة تدريبية بالملعب الفرعي لملعب الطيب المهيري بصفاقس، في إطار تحضيراته لمواجهتي نظيره الليبي، المقررتين يومي 13 و17 نوفمبر الجاري بصفاقس وطرابلس على التوالي، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.وسجل مقر إقامة المنتخب التونسي بصفاقس وصول الدفعة الأولى من اللاعبين المدعوين، على أن تلتحق بقية العناصر تباعا.محمد علي بن رمضان، محمد أمين بن حميدة، آدم العروس، راقي العواني، فرجاني ساسي، عيسى العيدوني، أيمن دحمان، محمد النصراوي، علي معلول، فراس شواط، سامي شوشان، خليل العياري، إسماعيل الغربي، سيف الله اللطيف، بشير بن سعيد، محمد دراغر، حازم المستوري، غيث الزعلوني، مهيب الشامخ، معتز الزمزمي، محمد حاج محمود.ويُذكر أن المنتخب التونسي تعادل على أرضه في الجولتين الأوليين من التصفيات مع منتخبي أوغندا (1-1) وبوتسوانا (2-2).