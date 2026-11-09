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رئيسة الحكومة: رفع مساهمة القطاع الثقافي في الناتج الداخلي الخام ب 3بالمائة خلال سنة 2027

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Novembre 2026 - 16:47 قراءة: 1 د, 11 ث
      
أفادت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، في بيان المقدّم الاثنين خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بمقرّ البرلمان بباردو،
2026، والمخصّصة لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، بأن الدّولة ستعمل خلال سنة 2027 على الاستثمار في الثقافة عبر تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يرفع مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام بنسبة 3 بالمائة.


وبينت الزنزري حرص حوكمتها على ضمان عدالة النفاذ الى البرامج والخدمات الثقافية بين الجهات والفئات مؤكدة، أنّ إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، بتاريخ 25 جويلية 2026، يمثّل محطة بارزة في مسار تكريس الخيارات الوطنية في المجال الثقافي، والتعريف بالخصوصية الحضارية التونسية وتعزيز إشعاعها على المستوى الدولي.


وتجسيما لهذا المكسب، تم تصنيف مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية كمشروع وطني استراتيجي، وقد رصدت الدّولة له اعتمادات جملية تُقدّر بـ 103 مليون دينار، لإنجاز الأشغال المستعجلة لحماية الهضبة من الانزلاقات الأرضيّة علما ان الصفقة تم اسنادها.


ويُذكر أن ميزانية وزارة الشؤون الثقافية سجلت في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، ارتفاعا بحوالي 8 بالمائة لتبلغ نحو 500 مليون دينار، مقابل 460.969 مليون دينار سنة 2026، وقُدرت قيمة الزيادة في ميزانية القطاع بنحو 39.031 مليون دينار.

تتوزع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2027 على عدة قطاعات، حيث تبلغ اعتمادات برنامج الفنون 66.274 ألف دينار، وتقدر اعتمادات برنامج الكتب والمطالعة ب 37.707 آلاف دينار، أما برنامج العمل الثقافي، فقد رُصدت له اعتمادات بقيمة 281.333 ألف دينار، ورصدت لبرنامج التراث ميزانية تقدر ب79.664 ألف دينار وبرنامج القيادة والمساندة 35.022 ألف دينار.
 
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