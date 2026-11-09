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رئيسة الحكومة: نمو القيمة المضافة بـ13.2% سنة 2027 وإنتاج الفسفاط يرتفع إلى 4.2 مليون طن

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Novembre 2026 - 15:44 قراءة: 0 د, 45 ث
      
توقعت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن تسجل القيمة المضافة لقطاع المناجم نموا بنسبة 13.2 بالمائة بالأسعار القارة سنة 2027، مقابل 2 بالمائة سنة 2026.


وأوضحت رئيسة الحكومة، خلال تقديمها اليوم الاثنين بيان الحكومة في جلسة عامة مشتركة أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن هذا التطور سيكون مدفوعا أساسا باستعادة نسق إنتاج الفسفاط، الذي يُنتظر أن يرتفع من 3.4 مليون طن سنة 2026 إلى 4.2 مليون طن سنة 2027، بالتوازي مع تطور نسق توجيهه نحو مصانع التحويل.


وأضافت أنه يُنتظر تسجيل تطور في نشاط التحويل، حيث تمت برمجة استثمارات بقيمة 240 مليون دينار سنة 2027، مقابل 160 مليون دينار سنة 2026، بما من شأنه أن يمكّن من الرفع التدريجي للإنتاج واستعادة القدرة الصناعية.


وسيتم ذلك بالتوازي مع التسريع في إنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى المتعلقة بالاستخراج والنقل والتحويل.

كما يُتوقع تسجيل تطور إيجابي لصادرات الفسفاط ومشتقاته خلال سنة 2027، بما يساهم في دفع الصادرات وتدعيم الموارد من العملة الأجنبية.
 
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