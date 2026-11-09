إيقاف مدرب رياضي وعنصرين آخرين في قضية ترويج مخدرات مرتبطة بمحيط أحد النوادى

أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص، من بينهم مدرب رياضي ، للاشتباه في تورطهم بشبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات، وترتبط بمجموعة من أحباء أحد النوادي الرياضية، فيما تم إدراج شخص رابع بالتفتيش، وفق ما أفاد به مصدر مطلع اليوم الإثنين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.وأوضح المصدر ذاته، أن وحدات فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس، بالتنسيق مع الفرقة المركزية الثانية للاستعلام، تمكنت من تفكيك الشبكة إثر عمل استعلامي وميداني، في إطار المجهودات الأمنية الرامية إلى التصدي لظاهرة المخدرات وتفكيك الشبكات الناشطة في مجال ترويجها.وأضاف أن العملية أسفرت عن حجز حوالي 100 غرام من مخدر الكوكايين، وكمية من مخدر القنب الهندي (الزطلة)، إلى جانب مبلغ مالي يناهز 100 ألف دينار وسيارتين يُشتبه في استعمالهما في تنقلات أفراد الشبكة ونشاطهم.وبإعلام النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المشتبه بهم.