رئيسة الحكومة: بناء ملعب المنزه و تأهيل ملاعب الطيب المهيري بصفاقس واولمبي سوسة و بن جنات بالمنستير

أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن الحكومة ستعمل في المجال الرياضي على المضي قدما في مشروع بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، بعد إسناد صفقة الأشغال إلى مقاولة صينية، وذلك في إطار التوجهات الكبرى لمخطط التنمية 2026-2030.وأضافت، بمناسبة انعقاد الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، أن مشروع بناء ملعب المنزه يندرج ضمن رؤية وطنية متكاملة لتطوير الحي الأولمبي بالمنزه وتحديث مختلف منشآته ومرافقه.وشددت رئيسة الحكومة على مواصلة الجهود الرامية إلى العناية بالمنشآت الرياضية، من خلال تطوير الملعب الأولمبي بسوسة والمركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير، والانطلاق في الدراسات الفنية لتوسعة ملعب الطيب المهيري بصفاقس.كما تشمل هذه الجهود مواصلة تأهيل المنشآت الوطنية، وخاصة ملاعب الأحياء، وتهيئة المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية بمختلف جهات البلاد، والانطلاق في بناء المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة.