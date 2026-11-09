ملتقى علمي عن بعد حول تقنيات التخدير والوقاية من الألم المزمن بعد العمليات الجراحية

ينتظم، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، الملتقى العلمي الثاني حول "تقنيات التخدير والوقاية من الألم المزمن بعد العمليات الجراحية" ضمن برنامج التطوير المهني المستمر عن بعد المعتمد من الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي (INEAS).ويستهدف الملتقى، الذي سينعقد عن بعد من الساعة الخامسة إلى السابعة مساء بتوقيت تونس، المهنيين الصحيين المختصين في التخدير والإنعاش والعناية الحرجة في البلدان الإفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية وفي المنطقة العربية.ويتضمن البرنامج مداخلتين علميتين يقدمهما مختصان في طب التخدير بتونس، تتناول الأولى التخدير دون استعمال المواد الأفيونية فيما تخصص الثانية لدور التسكين متعدد الوسائط في الوقاية من الألم المزمن بعد العمليات الجراحية.