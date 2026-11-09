المهرجان الدولي للسينما في الصحراء: الجديدة والمنصورة بقبلي تحتضنان الدورة الثالثة من 12 إلى 15 نوفمبر

عروض سينمائية وورشات تكوينية متنوعة



ورشات بإشراف سينمائيين ومختصين



مسابقات سينمائية وجوائز «وردة الرمال»



عروض للأطفال وموسيقى في قلب الصحراء



من قصر غيلان إلى الجديدة والمنصورة



تنتظم الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء، من 12 إلى 15 نوفمبر 2026، بمنطقتي الجديدة والمنصورة من ولاية قبلي، بمبادرة من جمعية «صحراء فن»، وبدعم من المركز الوطني للسينما والصورة.ولا تقتصر فكرة المهرجان على تقديم العروض السينمائية في الصحراء فحسب، بل تقوم أساسا على نقل العروض من الفضاءات المغلقة إلى رحاب الصحراء الممتدة، واتخاذ رمالها ركحا سينمائيا مفتوحا، واستغلال كثبانها الرملية مدارج طبيعية مهيأة لاستقبال الجمهور.ويهدف هذا التوجه إلى الإسهام في السياحة الثقافية وخلق فضاءات جديدة للعروض، وإتاحة الفرصة للأهالي لاكتشاف ثراء واقعهم ومحيطهم والاعتزاز بمكتسباتهم الطبيعية، فضلا عن تعزيز إشعاع ولاية قبلي وصحاريها على المستوى العالمي.كما يسعى المهرجان، باعتباره قافلة سينمائية متنقلة، إلى خلق فرجة فنية بديلة، والمساهمة في ترسيخ التعايش السلمي والاجتماعي والثقافي بين مختلف فئات سكان الصحراء بالجنوب التونسي.ويطمح هذا المشروع إلى أن يشكل إضافة مهمة للمشهد الثقافي بالمنطقة، من خلال تعزيز التشبيك مع المبادرات الثقافية المحلية، وأن يصبح تظاهرة سنوية متنقلة بين المناطق الصحراوية ومحطة سياحية ثقافية في مناطق تشكو نقصا كبيرا في مجالات الممارسة والتكوين الثقافي.ومن أبرز خصوصيات المشروع اعتماده مبدأ التنقل في مختلف أنشطته، سواء في التكوين وإعادة الرسكلة لفائدة النساء والرجال، أو في اختيار مواقع العروض وفضاءات التكوين الثقافي والبيئي.كما يعمل على ربط الصلة بين الجنوب التونسي ومناطقه الصحراوية والسينما، سواء من خلال تشجيع الشباب على الممارسة السينمائية، أو توسيع قاعدة الجمهور من الأطفال والنساء والكهول، أو إشراك مختلف الفاعلين في المجال.ويُعدّ المهرجان الدولي للسينما في الصحراء تجربة فريدة في المشهد الثقافي والسينمائي، إذ يلتقي الفن السابع بجمال الطبيعة الصحراوية لخلق فضاء للإبداع والتبادل الثقافي خارج الأطر التقليدية.ومن قلب الجنوب التونسي، يسعى منظمو المهرجان إلى تحويل الصحراء إلى منصة عرض مفتوحة تحتفي بالسينما المستقلة، وتحتضن الأصوات الجديدة والتجارب الجريئة من تونس والعالم.ويطرح المهرجان رؤية ثقافية وإنسانية تتجاوز الإطار الاحتفالي، من خلال تعزيز اللامركزية الثقافية، وربط الفن بالبيئة، وإبراز الصحراء مجالا للابتكار الفني والسياحي.وتتضمن الدورة الجديدة عروضا لأفلام قصيرة وطويلة وطنية ودولية، وعروضا رقمية تجريبية على كثبان الرمال، إلى جانب عروض سينمائية للأطفال وورشات تكوينية ميدانية في اختصاصات سينمائية متعددة، من بينها الإخراج والمونتاج والتصوير وكتابة السيناريو وإدارة الممثل والتمثيل والموسيقى التصويرية.وتشهد الدورة الثالثة تنظيم عدد من الورشات، من بينها ورشة «فضاء سينمائي بين المعمار والحكاية» بإشراف إسكندر التليلي، المهندس المعماري وصانع المحتوى التونسي وخريج المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس.كما تنتظم ورشة في الإخراج بإشراف الممثل والمخرج التونسي عاطف بن حسين، وورشة في النقد السينمائي مع المخرجة والباحثة في السينما أُنس كمّون، إلى جانب ورشة التربية على السينما والصورة من خلال تجربة «مختبر السينما»، بإشراف المخرج عبد الله شامخ.ويتضمن البرنامج كذلك ورشة حول التعامل مع الصورة في تصميم المعلقات الإشهارية بإشراف المصمم عبد الله الشايبي، وورشة «الصورة والمكان» مع المخرج مروان الطرابلسي، فضلا عن ورشة الفيلم الوثائقي والذاكرة بإشراف الباحثة والمخرجة ألفة شقرون.وكان المهرجان قد فتح باب الترشحات للمشاركة في مسابقاته بداية من 15 جوان إلى 30 أوت 2026، لاستقبال الأفلام القصيرة في مختلف الاختصاصات.ويخصص المهرجان مسابقة رسمية للأفلام المحترفة القصيرة، وأخرى لأفلام الشباب لأول فيلم، مع لجان تحكيم تضم عددا من السينمائيين والمختصين.وتتولى لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة المحترفة كل من إبراهيم اللطيف وألفة شقرون وعاطف بن حسين، فيما تضم لجنة تحكيم أفلام الشباب القصيرة للهواة أُنس كمّون ومروان الطرابلسي وعبد الله شامخ، إضافة إلى لجنة تحكيم خاصة بأفلام الشباب الأكاديمي.وتتمثل جوائز المسابقات في جائزة وردة الرمال الذهبية وجائزة وردة الرمال الفضية وجائزة وردة الرمال البرونزية، إلى جانب جائزة لجنة التحكيم والتنويهات.كما يتضمن برنامج المهرجان ندوة علمية حوارية حول السينما والذكاء الاصطناعي، تتناول عددا من المحاور، فضلا عن عروض سينمائية خاصة ونقاشات يديرها المبرمج رضوان العيادي.وتشمل فعاليات المهرجان أيضا تقديم عروض لأفلام قصيرة متوجة في الدورة الثانية من مهرجان «أوسكار المسعف الصغير للأفلام القصيرة»، وذلك بالمدارس ورياض الأطفال بمنطقتي الجديدة والمنصورة.وكانت هذه التظاهرة قد انتظمت يوم 1 جوان 2025 بالمسرح البلدي بالعاصمة تونس، واحتفت بإبداع الأطفال، وجعلت من السينما وسيلة للتوعية والتربية وترسيخ قيم المواطنة وحماية الطفولة.وتتناول الأعمال المشاركة قضايا تهم الطفولة، من بينها التنمر والتحرش، إلى جانب تعزيز قيم التضامن والانتماء وحب الوطن، وترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة والإسعافات الأولية.كما يبرمج المهرجان عروضا موسيقية يومية، تُختتم بحفل للفنان رؤوف ماهر.وكانت الصحراء التونسية قد احتضنت الدورتين الأولى والثانية من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء خلال شهر نوفمبر من سنتي 2024 و2025 بقصر غيلان، في قلب الجنوب التونسي.وقد تميزت الدورتان بطابعهما الخاص الذي جمع بين جمالية المكان وقوة التعبير السينمائي، مقدمتين تجربة ثقافية تقوم على الخروج بالعروض السينمائية من القاعات التقليدية إلى الفضاءات الصحراوية المفتوحة.وتواصل الدورة الثالثة هذه التجربة، من خلال انتقالها إلى منطقتي الجديدة والمنصورة بولاية قبلي، في إطار رؤية ترمي إلى جعل السينما وسيلة للإبداع والتكوين والتبادل الثقافي، وتعزيز حضور الفعل الثقافي في المناطق الصحراوية.