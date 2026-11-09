معهد الدراسات العليا بتونس يعزز شراكته الدولية مع معهد الذكاء الاصطناعي التطبيقي الفرنسي

أعلن معهد الدراسات العليا بتونس (IHET)، عن إرساء شراكة مع معهد الذكاء الاصطناعي التطبيقي بفرنسا تفتح المجال أمام تطوير التبادل الأكاديمي والمهني بين المؤسستين وتعزيز فرص الطلبة في التكوين والتربص.وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير الكفاءات وتبادل المعارف والخبرات وفتح آفاق جديدة أمام الطلبة للاستفادة من فرص التكوين والتأهيل المهني على المستوى الدولي.وتشمل مجالات التعاون تبادل الطلبة وتنظيم تربصات وزيارات دراسية فضلا عن إتاحة فرص لخوض تجارب أكاديمية ومهنية في كل من تونس وفرنسا.