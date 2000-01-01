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قبلي: تواصل انجاز عدد من الابار السطحية وبرمجة اخرى حارة لتعزيز الموارد المائية بالواحات

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تواصل المندوبية للتنمية الفلاحية انجاز عدد من المشاريع الرامية الى تعزيز الموارد المائية بالواحات، وذلك عبر حفر عدد من الابار التعويضية السطحية والتحضير لانجاز 4 ابار حارة عميقة، وفق رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية سفيان العيادي.
وأوضح العيادي لصحفي "وات" انّ عدد المشاريع التي هي بصدد الإنجاز او في المراحل الأخيرة من إعطاء الاذون الإدارية لإنجاز الصفقات، تشمل 17 حفرية بقيمة جملية تتراوح بين 9 و10 ملايين دينار، من بينها بئر ذراع الزملة وبئر تلمين وبئر الرحمات ووادي الزيرة وبئر جزيرة الوحيشي وبئر الحسي ستيل وبئر المطروحة وبئر القليعة الى جانب بئر بشري وبئر البليدات وبئر رجيم معتوق

واضاف ان المندوبية بصدد التحضير للإعلان على طلب عروض للمرة الثانية لإنجاز 4 ابار حارة عميقة جدا، تمّت برمجتها ضمن ميزانية 2026 باعتمادات تناهز 35 مليون دينار وتشمل بئر دوز المركز وبئر واحة العتيلات بجمنة من معتمدية قبلي الجنوبية الى جانب بئر راس العين بقبلي المدينة وبئر ليماقس من معتمدية قبلي الشمالية
وتقوم فرق الصيانة بالمندوبية بالتعاون مع وكالة التنقيب على المياه، بإنجاز عدد من التدخلات على بعض رؤوس الابار الحارة بالجهة وذلك للحد من التسربات والتخفيض من الضغط الحاصل على بعض هذه الرؤوس، وفق العياري الذي اشار ايضا الى ان هذه التدخلات النوعية تتطلب مهنية كبيرة في العمل باعتبار ان الابار التي يتم صيانة رؤوسها ذات ضغط مرتفع ودرجة حرارة عالية في مياهها.

كما ذكر ذات المصدر أنّ مصالح المندوبية تعلن دوريا عن استشارات يتم اسنادها لبعض المقاولات من اجل صيانة الابار السطحية وتنظيفها سواء للمحافظة على دفقها الحالي او لإعادة دفق المياه الى طبيعته ببعض الابار التي تسجّل تراجعا في كميات مياهها، وذلك بهدف المحافظة على انتظامية الدورة المائية بالكثير من الواحات.
 
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