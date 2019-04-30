Radio Babnet Tunisie On Air: live stream   

باريس: حمة الهمامي في ضيافة ميلونشون

Mardi 30 Avril 2019

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - نشر الزعيم اليساري الفرنسي جون لوك ميلونشون 28 أفريل على صفحته الرسمية على الفايسبوك صورة تجمعه بالزعيم اليساري التونسي حمة الهمامي في باريس، والذي يزور فرنسا لتقديم كتابه "المفرد والجمع في الحرية والمساواة" الذي أصدره مؤخرا.

و كان لحمّه الهمّامي العديد من الكتب و الاصدارات و الإسهامات الفكريّة منها:
-المجتمع التونسي: دراسة اقتصادية واجتماعية

-ضد الظلامية: الاتجاه الاسلامي حركة نهضة ام حركة انحطاط
-في اللائكية
اشتراكية ام بربرية
-قراءة في تاريخ الحركة النقابية في تونس
-مطارحات حول قضية المرأة
المرأة التونسية حاضرها ومستقبلها
-المرأة والاشتراكية
-من يحاكم من
-طريق الكرامة
-المرأة والاشتراكية اليوم
حرية ام استبداد
-حول تطور الحركة النقابية

  
  
     
  
rtt-22be071d727a5264ae59cff62c7b02f0-2019-04-30 10:35:07






0 de 0 commentaires pour l'article 181488



En continu

الثلاثاء 30 أفريل 2019 | 24 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:34 19:09 16:02 12:24 05:26 03:48
18°
 23° % 45 :الرطــوبة
تونــس 11°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
23°-1121°-1223°-1524°-1719°-14
  • Avoirs en devises
    13075,1

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,36018 DT        1$ =3,00405 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   264,3 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556618713|181488 733|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires