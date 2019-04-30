باريس: حمة الهمامي في ضيافة ميلونشون

Mardi 30 Avril 2019
باب نات - نشر الزعيم اليساري الفرنسي جون لوك ميلونشون 28 أفريل على صفحته الرسمية على الفايسبوك صورة تجمعه بالزعيم اليساري التونسي حمة الهمامي في باريس، والذي يزور فرنسا لتقديم كتابه "المفرد والجمع في الحرية والمساواة" الذي أصدره مؤخرا.
و كان لحمّه الهمّامي العديد من الكتب و الاصدارات و الإسهامات الفكريّة منها:
-المجتمع التونسي: دراسة اقتصادية واجتماعية
-ضد الظلامية: الاتجاه الاسلامي حركة نهضة ام حركة انحطاط
-في اللائكية
اشتراكية ام بربرية
-قراءة في تاريخ الحركة النقابية في تونس
-مطارحات حول قضية المرأة
المرأة التونسية حاضرها ومستقبلها
-المرأة والاشتراكية
-من يحاكم من
-طريق الكرامة
-المرأة والاشتراكية اليوم
حرية ام استبداد
-حول تطور الحركة النقابية
و كان لحمّه الهمّامي العديد من الكتب و الاصدارات و الإسهامات الفكريّة منها:
-المجتمع التونسي: دراسة اقتصادية واجتماعية
-ضد الظلامية: الاتجاه الاسلامي حركة نهضة ام حركة انحطاط
-في اللائكية
اشتراكية ام بربرية
-قراءة في تاريخ الحركة النقابية في تونس
-مطارحات حول قضية المرأة
المرأة التونسية حاضرها ومستقبلها
-المرأة والاشتراكية
-من يحاكم من
-طريق الكرامة
-المرأة والاشتراكية اليوم
حرية ام استبداد
-حول تطور الحركة النقابية
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Par:mongi (Tunisia )
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