عشرات الآلاف يشاركون في مسيرة لدعم التنوع الجنسي في هامبورغ وسط إجراءات أمنية مشددة

شارك عشرات الآلاف في مسيرة بمدينة هامبورغ الألمانية لدعم حقوق مجتمع الميم والتنوع الجنسي، وسط إجراءات أمنية مشددة عقب هجوم دهس في برلين.ورفع المشاركون شعار "التضامن مع مجتمع الميم.. موقف من أجل مستقبل بلا خوف"، فيما جابت شوارع المدينة 60 شاحنة تحولت إلى منصات متنقلة تمثل شركات وجمعيات وأحزاباً سياسية والكنيسة الإنجيلية.وتوقع منظمو الفعالية، التابعة لجمعية "هامبورغ برايد"، مشاركة نحو 250 ألف شخص، بينما لم تصدر الشرطة تقديرا رسميا لعدد الحضور. وشارك في المسيرة عدد من الشخصيات العامة والسياسيين، بينهم نجمة عروض السحب أوليفيا جونز، ومسؤولون في الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.وجاءت الفعالية بعد أسبوع من هجوم الدهس الذي وقع خلال مسيرة "كريستوفر ستريت داي" في برلين، والذي صنفته السلطات الألمانية على أنه هجوم إرهابي بدوافع إسلاموية، وأسفر عن مقتل امرأة وإصابة 31 آخرين.وفي أعقاب الهجوم، عززت شرطة هامبورغ إجراءاتها الأمنية، حيث ضاعفت عدد عناصرها المشاركين في تأمين المسيرة مقارنة بالعام الماضي.وفي السياق، دعا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني، ماتياس ميرش، المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى المشاركة في إحدى فعاليات "كريستوفر ستريت داي"، معتبرا أن حضوره سيمثل رسالة قوية لدعم التنوع ومواجهة خطاب الكراهية.كما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "سيفي" بتكليف من مجموعة "فونكه" الإعلامية أن 38% من الألمان يشعرون بتراجع مستوى الأمان منذ هجوم برلين، مقابل 54% أكدوا أن شعورهم بالأمان لم يتغير.وتحيي فعاليات "كريستوفر ستريت داي" ذكرى احتجاجات "ستونوول" التي اندلعت في نيويورك عام 1969، والتي شكلت نقطة انطلاق الحركة العالمية المطالبة بحقوق مجتمع الميم.