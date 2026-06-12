وكالة "مهر" الإيرانية تكشف تفاصيل مذكرة التفاهم مع واشنطن

أفادت وكالة "مهر" بأن مذكرة التفاهم المبرمة بين طهران وواشنطن تتضمن التزامات أمريكية واضحة، أبرزها رفع العقوبات الاقتصادية، وسحب القوات الأمريكية ورفع الحصار البحري.ولفتت الوكالة إلى أن المفاوضات النهائية بين الجانبين ستركز بشكل أساسي على القضايا النووية والاقتصادية، مع استبعاد أي مناقشات حول برنامج الصواريخ الإيراني الذي تعتبره طهران خطا أحمر لا يمكن المساس به.وأوضحت "مهر" أن مذكرة التفاهم تشمل أيضا بنودا مهمة أخرى، من بينها إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، وإلغاء العقوبات النفطية التي تستهدف صادرات إيران من النفط والغاز، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأجنبية.وذكرت الوكالة أن مسودة الاتفاق الحالية لا تزال بحاجة إلى إقرار نهائي من السلطات المعنية في إيران، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي والمؤسسات العليا الأخرى، قبل أن يتم التوقيع عليها بشكل رسمي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء أمس الخميس، أنه ألغى الضربات العسكرية المخطط لها ضد إيران، مشيرا إلى تحقيق اختراق كبير في المفاوضات بين البلدين.وأكد ترامب أن الاتفاق المقترح هو "مذكرة تفاهم قوية للغاية"، مرجحا أن يكون المرشد الأعلى الإيراني قد وافق على الاتفاق.ومن جانبه، اعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إبراهيم رضائي بأن احتمالية خداع ترامب لنا "مرتفعة"، وتصريحاته "إما كذب أو هراء".