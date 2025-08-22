الجزائر تتهم فرنسا بسوء النية وتغلق ملف نقض اتفاق الإعفاء الدبلوماسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63e3e2db1609c8.92434267_hikogpnfjqlme.jpg width=100 align=left border=0>

وكالات - أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، يوم الخميس، أن ملف نقض اتفاق الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية مع فرنسا يعتبر "مغلقا وبصفة نهائية" من الجانب الجزائري.



جاء هذا التصريح ردا على إشعار وزارة الخارجية الفرنسية في 19 أوت الجاري، الذي أعلن فيه تعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، ونسب في بيانه مسؤولية تعليق الاتفاق إلى الجزائر مع الإشارة إلى أن الجزائر توقفت عن تطبيق أحكام الاتفاق اعتبارا من 11 ماي الماضي.

