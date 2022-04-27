غازي معلى: باشاغا لم يطرد من تونس وهذا سبب دعم الجزائر للدبيبة

أكد الخبير التونسي المختص في الشأن الليبي غازي معلى أن رئيس الحكومة المكلف من طرف مجلس النواب فتحي باشاغا غادر مؤخرا تونس بشكل إرادي ولم يتم طرده وفق ما تناقلته بعض المصادر.وأضاف معلى، في حديث لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” يوم أمس الثلاثاء، أن باشاغا أنهى جولة مشاوراته بتونس بشكل عادي وغادرها من مطار جربة في اتجاه بنغازي، موضحا أن باشاغا لم يغادر تونس هاربا وهو من قرر مغادرتها والعودة إلى ليبيا لأنه من الضروري أن يكون في بلاده لمتابعة مشاوراته بخصوص تسلم السلطة.وفي سياق متصل، نفى معلى وجود أي مشاورات بين رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بخصوص تسليم السلطة.وأشار في الصدد ذاته إلى أن باشاغا سيدخل قريبا طرابلس بطريقة سلمية، مرجحا إمكانية أن يسلم الدبيبة السلطة بسبب الضغط المسلط عليه.وقال معلى: “لا وجود لحرب منتظرة في ليبيا وباشاغا لن يدخل طرابلس إلا بطريقة سلمية”.وبخصوص دعم إخوان و إسلاميي ليبيا للدبيبة- وفق ما يتم تداوله- أبرز غازي معلى أن إخوان ليبيا منقسمون إلى شقين، شق يدعم الدبيبة وآخر يدعم باشاغا.أما حول دعم الجزائر لحكومة الوحدة الوطنية، قال معلى إن هذا الدعم يعود لسببين رئيسيين أولهما رغبة الجزائر في عدم مطالبتها من طرف الدبيبة بدفع تعويضات عن استغلالها حقل “الوفاء” النفطي.وأوضح غازي معلى أنه يوجد اتفاق بين الدبيبة والمؤسسة الجزائرية للنفط “سونطراك” بتوقف الجانب الليبي عن المطالبة بإيقاف الحفر الأفقي للجزائر في حقل “غدامس” المشترك الليبي الجزائري.وتابع بقوله: “بعدما أعلن الجيش الليبي منطقة الحدود الليبية الجزائرية منطقة عسكرية مغلقة وإغلاق الحقل النفطي المشترك أصبحت السلطة الجزائرية تبحث عن شريك أساسي يخضع لمطالبها”.وأردف معلى بأن الجزائر مطالبة بدفع تعويضات لليبيا بمليارات الدولارات بسبب حقل “الوفاء” النفطي وهي قضية أنصف فيها التحكيم الدولي ليبيا وألزم الجزائريين بدفع مليارات الدولارات لليبيا وأنه بفضل الدبيبة لن تدفع الجزائر فلسا واحدا، وفق تعبيره.أما السبب الثاني لدعم الجزائر للدبيبة، فأبرز معلى أن باشاغا مدعوم من مصر، مبينا أن الجزائر لن تقبل بالدور المصري في ليبيا لأنها تعتبرها منطقة نفوذ ولن تسمح بتركها للمصريين.