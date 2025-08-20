قفصة: تكثيف حملات الرقابة الصحيّة على المنتوجات الغذائية سريعة التعفّن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6086b86e61bd39.01800738_fopkhqigmjlen.jpg width=100 align=left border=0>

كثّفت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة حملاتها الرقابية على المنتوجات الغذائية سريعة التعفن ضمن برنامج خاص بالفترة الصيفيّة، وفق المدير الجهوي لهذه الإدارة عمر عبدلي.

وأوضح عبدلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن فرق المراقبة الصحية سجلت، منذ مطلع أوت الجاري وإلى غاية اليوم الأربعاء، 3 مخالفات صحية اثر 34 زيارة تفقد شملت محلات بيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وسريعة التعفن، وتمثلت في توجيه تنبيهين لمحلّين من أجل الإخلال بشروط حفظ الصحة، وعدم تطبيق الشروط المثلى لحفظ مواد سريعة التعفن، إضافة إلى تحرير محضر حجز للحوم دواجن بعد ضبطها محمّلة في ظروف غير صحية على متن شاحنة مكشوفة وليس بها آلات تبريد.

وأضاف أنه تم تحرير محضر معاينة في الغرض سيحال على أنظار القضاء للبت فيه، وذلك من أجل عدم إحترام شروط الممارسات الجيدة لحفظ الصحة، وعرض منتوجات غير آمنة تمثل خطرا على صحة المستهلك.

