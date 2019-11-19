إسرائيل تعترض 4 صواريخ بسماء الجولان.. وانفجارات قرب مطار دمشق

Mardi 19 Novembre 2019



الأناضول

- أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الإثنين الثلاثاء، اعتراض 4 صواريخ انطلقت من سوريا نحو الجولان المحتل، فيما قالت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) إن انفجارات دوت بالقرب من مطار دمشق.وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر "تويتر": "تم تحديد 4 مقذوفات انطلقت من سوريا نحو شمال إسرائيل".وأضاف: "يمكن أن نؤكد أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت الصواريخ الـ4 في السماء".ولم يصدر أي تعليق من النظام السوري حول هذا التطور حتى الساعة 5:20 ت.غ.من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر"، إن صافرات الإنذار التي دوت في هضبة الجولان جاءت نتيجة إطلاق 4 صواريخ من منطقة سورية، لافتا إلى أن أيا منها لم يسقط داخل إسرائيل بعد اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية.بالمقابل، ذكرت وكالة "سانا" أنه سُمع دوي انفجارات قرب مطار دمشق الدولي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.وبينما لم تعلن أي جهة شن هجمات على مطار دمشق حتى الساعة، سبق أن شنت إسرائيل هجمات جوية على هذا المطار وأهداف أخرى في العمق السوري.وتزعم تل أبيب أن مطار دمشق تتمركز فيه وحدات عسكرية إيرانية.فيما اكتفت الصحافة العبرية بنقل خبر الانفجارات قرب مطار دمشق عن وكالة "سانا" ووسائل الإعلام السورية. ولفتت صحيفة "جورساليم بوست" في هذا الصدد إلى أنه لم يُعلن عن شن هجمات إسرائيلية داخل سوريا منذ نحو شهر ونصف الشهر.ونادرا ما تعلق إسرائيل على استهدافها الداخل السوري، إلا أنها أعلنت في سبتمبر/أيلول 2018 أنها شنت 200 غارة في الأراضي السورية خلال 18 شهرا ضد أهداف أغلبها إيرانية.