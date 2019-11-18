مقتل 3 عناصر من الباسيج والحرس الثوري في إيران

Lundi 18 Novembre 2019
الأناضول - طهران - أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، الإثنين، بمقتل 3 عناصر من قوات الباسيج والحرس الثوري الإيراني خلال مظاهرات ليلة الأحد- الإثنين.
وأوضحت الوكالة أن العناصر قتلوا في مواجهات مع المتظاهرين بمدينة ملرد غربي العاصمة طهران.
كما أكد الإعلام الإيراني أن 75 شعبة للمصارف تواصل إغلاق أبوابها منذ الجمعة في مدينة شيراز.
وتشهد إيران، منذ أيام، تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، فيما تتهم جهات رسمية "أطرافا خارجية" لم تسمها، بالسعي لإخلال النظام العام.
والأحد، أوقفت السلطات الإيرانية نحو 1000 شخص خلال احتجاجات عنيفة على زيادة سعر الوقود، حسب وسائل إعلام محلية.
وأحرق محتجون غاضبون ما يزيد عن 100 مصرف، و50 متجرا خلال الاحتجاجات.
وتسببت الاحتجاجات بسقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وأوضحت الوكالة أن العناصر قتلوا في مواجهات مع المتظاهرين بمدينة ملرد غربي العاصمة طهران.
كما أكد الإعلام الإيراني أن 75 شعبة للمصارف تواصل إغلاق أبوابها منذ الجمعة في مدينة شيراز.
وتشهد إيران، منذ أيام، تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، فيما تتهم جهات رسمية "أطرافا خارجية" لم تسمها، بالسعي لإخلال النظام العام.
والأحد، أوقفت السلطات الإيرانية نحو 1000 شخص خلال احتجاجات عنيفة على زيادة سعر الوقود، حسب وسائل إعلام محلية.
وأحرق محتجون غاضبون ما يزيد عن 100 مصرف، و50 متجرا خلال الاحتجاجات.
وتسببت الاحتجاجات بسقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن.
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