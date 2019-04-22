المنستير: المهرجان الأورو-متوسطي للمونودرام قصور وحصون من 16 إلى 27 جوان المقبل

Lundi 22 Avril 2019



وات

- ينظم المركز الثقافي الدولي للفنون والثقافة قصر العبدلية خلال الفترة الممتدة من 16 الى 27 جوان 2019 المهرجان الأورو-متوسطي للمونودرام قصور وحصون، وفق ما أفادت به وحيدة الدريدي مديرة المهرجان في تصريح لـ"وات" على هامش اختتام مهرجان خليفة السطنبولي للمسرح بالمنستير الذي اختتم يوم السبت 20 أفريل.وستقدم خلال هذا المهرجان عروض في قصر العبدلية وفي قصر الرباط بالمنستير وفي قصر المرمر بسقانص بالمنستير وفي القصبة بالكاف وفي رباط الحمامات بولاية نابل وذلك بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير والكاف ونابل حسب الدريدي.وفي برنامج المهرجان 10 عروض أجنبية من دول الحوض الأبيض المتوسط مشاركة في المسابقة التي ستنظم وعرضين أجنبيين خارج المسابقة وفق ما أوضحت مديرة المهرجان مشيرة أنّ لجنّة انتقاء العروض في المهرجان مازالت بصدد تقبل ملفات العروض التونسية للمشاركة في المسابقة وذلك إلى غاية 20 ماي 2019.وأكدت أنّ هذا المهرجان سيثمن التراث الحضاري التونسي ويبرز أهمية ثرائه.ومن جهته ذكر لـ"وات" اليوم مهدي معط الله المندوب الجهوي للثقافة بالمنستير، أنّ هناك اتفاق مبدئي بين المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير وقصر العبدلية على عقد شراكة للعمل المشترك ولتبادل المشاريع الثقافية والبرمجة ولفسح الفرصة لمبدعي الجهة لعرض إنتاجاتهم في قصر العبدلية وللمساهمة في التنظيم المشترك لأغلب التظاهرات التي ينظمها قصر العبدلية والتي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير ووقع الاتفاق على الانطلاق في مشروع ثقافي مستحدث بين الجانبين.وسيشمل التعاون مبدئيا مهرجان الفيلم الأوّل الذي نظمه قصر العبدلية خاصة أنّ ولاية المنستير تستعد لتنظيم الدورة الأولى للمهرجان الدولي للسينما الفلم الأوّل بالمنستير خلال شهر سبتمبر 2019، وكذلك مهرجان الفداوي ومهرجان ليالي العبدلية حيث سيتم فسح المجال للفرق والمجموعات بولاية المنستير الراغبة في ذلك والتي لها مشاريع جديدة.