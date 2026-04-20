وفد مجلس نواب الشعب ينهي مشاركته في أشغال الجمعية العامة للدورة 152 للاتحاد البرلماني الدولي

أنهى وفد مجلس نواب الشعب مشاركته في أشغال الدورة 152 للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت بإسطنبول من 15 الى 19 أفريل 2026.واستنكرت النائبة ريم المعشاوي في كلمتها خلال الجزء المخصص للشباب في الجلسة العامة، قصف النساء والأطفال في لبنان وغزة وتدمير المستشفيات والمدارس ودور العبادة، داعية إلى القطع مع الانتقائية في تطبيق القانون الدولي ومحاسبة المعتدين دون استثناء، وفق بلاغ للبرلمان اليوم الاثنين.كما حضرت اجتماع مكتب منتدى النساء البرلمانيات، واقترحت صياغة ميثاق برلماني دولي لمناهضة العنف الالكتروني ضد النّساء في الحياة السياسة، وإحداث مرصد صلب الاتحاد يتولّى رصد الانتهاكات الرقمية ضد البرلمانيات و المترشّحات، إضافة إلى إطلاق برنامج دولي لتمكين المرأة سياسيا ورقميا.وألقت النائبة سيرين بوصندل كلمة تونس في الجزء المخصّص للمساءلة حول تنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي المتعلقة بالتغييرات المناخية ، أكّدت خلالعا الالتزام بمواجهة التغيرات المناخية وحماية البيئة، انسجاما مع الدستور الذي يضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة.وأبرزت الدور الفاعل لمجلس نواب الشعب على عدة مستويات، من خلال المشاركة في المحافل الدولية ذات الصلة بالمناخ والتنوع البيولوجي، دعما للموقف التونسي وتعزيزًا للدبلوماسية البرلمانية.كما تطرقت الى الدور الرقابي والتشريعي للمجلس عبر متابعة السياسات البيئية، وطرح الإشكاليات المتعلّقة بالتلوّث والتصرّف في النفايات وحماية الشريط الساحلي، إلى جانب مساءلة الجهات المعنية حول استراتيجيات التكيّف مع التغيرات المناخية. كما أبرزت أهمية تطوير الإطار التشريعي لدعم المشاريع البيئية، وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، بما ينسجم مع التزامات تونس الدولية.من جهته، شارك النائب محمد زياد الماهر في أعمال اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، وقدّم عرضا حول أحكام قانون المالية لسنة 2026 التي تستجيب لمتطلّبات أهداف للتنمية المستدامة.ونبّه من خطورة أزمة المديونية التي تعاني منها العديد من الدول النامية حيث أنّ خدمة الدين تمتص نسبة كبيرة من الميزانية وتعرقل تنفيذ برنامج التنمية المستدامة، داعيا إلى ضرورة إدراج هذه المسألة كمحور في أعمال الدورة القادمة. كما قدّم عرضا عن مشروع احداث بنك بريدي بتونس الذي يستلهم من التجارب المقارنة ويهدف الى تحقيق الاندماج المالي للفئات المهمشة والمساهمة في التنمية الجهوية المستدامة.تجدر الإشارة إلى أن الجمعية صادقت على البند الطارئ الذي قدّمته دولة قطر الشقيقة باسم المجموعة العربية تحت عنوان "الحاجة القصوى لتضافر الجهود البرلمانية لدعم اتفاقيات وقف اطلاق النار وعمليات احلال السلام في مناطق الحروب والنزاعات" والذي أشار إلى أنّ جميع سكان فلسطين يتعرضون للعنف. وقد صوّت الوفد التونسي لفائدة هذا القرار.كما تمّ انتخاب السفيرة اندا فيليب من رومانيا أمينة عامة جديدة للاتحاد البرلماني الدولي، وهي أوّل امرأة تشغل هذا المنصب.يذكر أنّ مجلس نواب الشعب شارك في أشغال الدورة 152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بإسطنبول من 15 الى 19 أفريل 2026، بوفد ضمّ ماهر بوبكر الحضري، النائب المساعد للرئيس المكلف بمتابعة العمل الرقابي. وسيرين بوصندل، مقرر لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ومحمد زياد الماهر عضو لجنة المالية والميزانية، وريم المعشاوي عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.كما شارك أيمن نقرة، في أشغال الدورة ضمن وفد البرلمان العربي بصفته رئيس لجنة الشؤون السياسة والخارجية والأمن القومي بالبرلمان المذكور.