وزير التجارة: "إنتاج الطماطم تضرر بسبب جائحة طبيعية"

أكد الخميس 5 نوفمبر، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خلال جلسة استماع عقدتها كل من لجنة الصناعة والتجارة ولجنة القطاعات الانتاجية بالبرلمان أن تونس تشهد نقصًا حادًا في انتاج الطماطم.وقال الوزير وفق ما نقلته اذاعة ديوان أف أم "معندناش حتى كعبة طماطم في البلاد" مشيرا إلى أن بعض المواد تشهد فترات نقص نتيجة فجوات في الإنتاج وفق تعبيره.