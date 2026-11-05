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تفكيك شبكة دولية لترويج المخدرات وإيداع 10 أشخاص السجن... من بينهم موظف وتجار مواشي وصاحب وكالة كراء سيارات

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AI Creation / صورة توضيحية
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Novembre 2026 - 21:36 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق 10 أشخاص، من بينهم موظفون عموميون وتجار مواشٍ وصاحب وكالة لكراء السيارات، وذلك من أجل تكوين وفاق دولي لترويج المخدرات، فيما قرر الإبقاء على أربعة أشخاص آخرين بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم.


وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أعوان وإطارات الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني ببن عروس تمكنوا من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال ترويج المخدرات، إثر انطلاق الأبحاث بناء على معلومات تفيد باندماج عامل بمطعم ونادلة بمقهى في ترويج المواد المخدرة بين حرفاء المقهى والمطعم.


وبتكثيف التحريات، أمكن الكشف عن بقية عناصر الشبكة، حيث شملت الإيقافات موظفاً بديوان تربية المواشي، وتجار مواشٍ، ووسيطاً في بيع السيارات، وصاحب وكالة لكراء السيارات، إلى جانب عناصر أخرى، ليبلغ عدد المحتفظ بهم 14 شخصاً.


كما أسفرت العملية عن حجز كميات هامة من مخدر الكوكايين والقنب الهندي والأقراص المخدرة، فضلاً عن مبالغ مالية هامة وسيارات فاخرة. وكشفت الأبحاث، وفق المعطيات ذاتها، أن المخدرات كانت تُهرّب من بلد أجنبي إلى تونس بغرض ترويجها.

وبإحالة المشتبه بهم على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عشرة منهم، والإبقاء على الأربعة الآخرين بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم.
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