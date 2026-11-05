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تأجيل النظر في قضية شفيق الجراية ومسؤول أمني سابق إلى 16 نوفمبر

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Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Novembre 2026 - 21:40 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال شفيق الجراية ومسؤول أمني سابق وعدد من المتهمين الأجانب، إلى جلسة يوم 16 نوفمبر الجاري.


وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بسجن شفيق الجراية، الموقوف على ذمة القضية، مدة 15 عاما، وبالعقوبة نفسها في حق مسؤول أمني كبير سابق، المحال بحالة سراح، مع إخضاعهما للمراقبة الإدارية مدة 5 أعوام ابتداء من تاريخ انقضاء العقوبة السجنية.


كما قضت المحكمة ابتدائيا وغيابيا بالسجن مدة 20 عاما مع النفاذ العاجل في حق ستة متهمين آخرين من الأجانب.


ووجهت إلى المتهمين في القضية تهم تتعلق بوضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم، إلى جانب تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية.
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