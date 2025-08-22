رئيس الجمهورية في زيارة للمركز الوطني البيداغوجي: توزيع الكتب المدعّمة حق للتلاميذ وليس منّة من أحد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a80c1e1bf255.04328320_qohmlknpigjfe.jpg width=100 align=left border=0>

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الخميس 21 أوت، زيارة إلى المركز الوطني البيداغوجي، حيث التقى بعدد من الإطارات والموظفين واطّلع على سير العمل بالمؤسسة وعلى جملة من المشاغل والتحديات التي يواجهها القطاع التربوي مع اقتراب العودة المدرسية.



وقد تمحور الحديث خلال هذه الزيارة حول توزيع الكتب والكرّاسات المدرسية المدعمة، حيث شدّد رئيس الدولة على ضرورة ضمان التوزيع العادل لهذه المواد على كافة التلاميذ دون استثناء، معتبرا أن التعليم حق طبيعي لكل طفل تونسي وليس منّة من أحد. وأضاف: "أكره كلمة الإعانة لأن ما يُقدّم للتلميذ هو حق مشروع وليس إحسانا".

