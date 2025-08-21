الملتقى الدولي لالعاب القوى للنخبة بالمانيا - عبد السلام العيوني يحرز المركز الثالث لسباق 800م ويحطم الرقم القياسي الوطني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/610500a18a5720.94329015_moifhnqelpkgj.jpg width=100 align=left border=0>

حطم العداء التونسي عبد السلام العيوني الرقم القياسي الوطني لسباق 800م بعد حلوله في المرتبة الثالثة بتوقيت 1دق و44ث و55 جزء بالمائة وذلك خلال مشاركته امس الاربعاء في الملتقى الدولي لالعاب القوى للنخبة بألمانيا.

وعاد المركز الاول للكندي جستين اوتول ب1دق و44ث و42 جزء بالمائة في حين الت المرتبة الثانية للبريطاني كروركن تيارنان ب1دق و44ث و48 جزء بالمائة.