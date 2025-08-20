الرابطة المحترفة الثانية: مستقبل القصرين يتعاقد مع الثنائي خليل اللومي ووائل الشهايبي
عزز مستقبل القصرين صفوفه بالثنائي خليل اللومي ووائل الشهايبي، وفق ما أورده الفريق اليوم الاربعاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
ويشغل خليل اللومي القادم من النادي الصفاقسي والبالغ من العمر 21 سنة، خطة متوسط ميدان هجومي، في حين يشغل وائل الشهايبي (30 سنة) خطة قلب هجوم، وسبق له ان خاض تجارب عديدة في الرابطتين المحترفتين الاولى والثانية مع شبيبة القيروان وهلال مساكن والاتحاد المنستيري وترجي جرجيس ومستقبل وادي الليل وقوافل قفصة واولمبيك مدنين، فضلا عن خوضه تجارب احترافية في ليبيا والسعودية وسلطنة عمان.
وكان فريق "نسور الشعانبي" تعاقد في وقت سابق مع سبعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية وهم حارس المرمى شرف الدين نصرلي والمدافعان المحوريان شوقي الزيتوني وعلاء عطية ومتوسط الميدان الدفاعي علاء الدين كرتلي ولاعب الوسط الهجومي غيث الصالحي والمهاجم بهاء الدين البراهمي والظهير الايمن جاسر بن عتيق.
