Babnet   Latest update 22:05 Tunis

الرابطة المحترفة الثانية: مستقبل القصرين يتعاقد مع الثنائي خليل اللومي ووائل الشهايبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a62a3e74eb28.44651169_plknmiefohqjg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Août 2025 - 21:02 قراءة: 0 د, 41 ث
      
عزز مستقبل القصرين صفوفه بالثنائي خليل اللومي ووائل الشهايبي، وفق ما أورده الفريق اليوم الاربعاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

ويشغل خليل اللومي القادم من النادي الصفاقسي والبالغ من العمر 21 سنة، خطة متوسط ميدان هجومي، في حين يشغل وائل الشهايبي (30 سنة) خطة قلب هجوم، وسبق له ان خاض تجارب عديدة في الرابطتين المحترفتين الاولى والثانية مع شبيبة القيروان وهلال مساكن والاتحاد المنستيري وترجي جرجيس ومستقبل وادي الليل وقوافل قفصة واولمبيك مدنين، فضلا عن خوضه تجارب احترافية في ليبيا والسعودية وسلطنة عمان.

وكان فريق "نسور الشعانبي" تعاقد في وقت سابق مع سبعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية وهم حارس المرمى شرف الدين نصرلي والمدافعان المحوريان شوقي الزيتوني وعلاء عطية ومتوسط الميدان الدفاعي علاء الدين كرتلي ولاعب الوسط الهجومي غيث الصالحي والمهاجم بهاء الدين البراهمي والظهير الايمن جاسر بن عتيق.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313660


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 20 أوت 2025 | 26 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:39
19:06
16:07
12:30
05:41
04:07
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet42°
27° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-26
35°-25
33°-24
33°-23
36°-25
  • Avoirs en devises
    24492,3

  • (20/08)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,35428 DT        1$ =2,91121 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/08)   1094,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    