وزير الصحة يبحث مع سفير الأردن بتونس تعزيز تبادل الخبرات في صناعة الأدوية واللقاحات

بحث وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، لدى اسقباله ، اليوم الإربعاء بمقر الوزارة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بتونس عبد الله أبو رمان، بحضور وفد رفيع المستوى، فرص تعزيز تبادل الخبرات في مجال صناعة الأدوية واللقاحات والأمصال بين البلدين

وتطرق اللقاء إلى آفاق التعاون في مجال الدراسات السريرية والتجارب الحيوية، كما تم إبراز أهمية تطوير السياحة الاستشفائية والتعاون في رقمنة القطاع الصحي.

واتفق الجانبان على ترتيب زيارة مرتقبة لوزير الصحة الأردني إبراهيم البدور إلى تونس لتفعيل هذه الشراكة العملية