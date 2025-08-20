Babnet   Latest update 20:42 Tunis

وزير الصحة يبحث مع سفير الأردن بتونس تعزيز تبادل الخبرات في صناعة الأدوية واللقاحات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a61fc7eac472.21799235_mgkjqpoelhinf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 20 Août 2025
      
بحث وزير الصحة، مصطفى الفرجاني،  لدى اسقباله ، اليوم الإربعاء   بمقر الوزارة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بتونس عبد الله أبو رمان، بحضور وفد رفيع المستوى، فرص تعزيز تبادل الخبرات في مجال صناعة الأدوية واللقاحات والأمصال بين البلدين
 وتطرق اللقاء إلى  آفاق التعاون في مجال الدراسات السريرية والتجارب الحيوية،  كما تم إبراز أهمية تطوير السياحة الاستشفائية والتعاون في رقمنة القطاع الصحي.
واتفق الجانبان على ترتيب زيارة مرتقبة لوزير الصحة الأردني إبراهيم البدور إلى تونس لتفعيل هذه الشراكة العملية


