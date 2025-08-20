عقوبات مالية وتوبيخ ضد عدد من أندية الرابطة المحترفة الأولى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f59091862ef41.54900669_qplheoigfnjmk.jpg width=100 align=left border=0>

سلّطت الهيئة المكلفة بتسيير الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، خلال اجتماعها الدوري المنعقد اليوم الأربعاء 20 أوت 2025، جملة من العقوبات التأديبية على بعض أندية الرابطة المحترفة الأولى، وذلك على خلفية تصرفات جماهيرها في الجولتين الأولى والثانية من البطولة، خصوصاً ما تعلق بـ إلقاء المقذوفات وإشعال الشماريخ داخل الملاعب.



تفاصيل العقوبات





* الشبيبة القيروانية



* الترجي الرياضي

* النجم الساحلي

* النادي البنزرتي



➡ عقوبة: توبيخ + خطية مالية قدرها 2500 دينار.



* النادي الإفريقي

* النادي الصفاقسي

* الترجي الجرجيسي



➡ عقوبة: توبيخ + خطية مالية قدرها 1500 دينار.

