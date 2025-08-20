Babnet   Latest update 19:07 Tunis

بنزرت: توزيع 5 أطنان استثنائية من القهوة المعدة للاستهلاك العائلي والمهني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63de367459e372.86105307_ofnleqmjpkigh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 20 Août 2025 - 18:30
      
أشرفت مصالح الإدارة الجهوية  للتجارة ببنزرت، اليوم الأربعاء،  على توزيع كميات إستثنائية من القهوة الصافية قدرت بـ5 بخمسة أطنان، على تجار الجملة ومحلات بيع  المواد الغذائية بالتفصيل بالمناطق الشعبية والاحياء ذات الكثافة السكانية بمختلف معتمديات الولاية، وذلك بعد تعليبها في اكياس وزن 125 غ تحمل علامات تجارية مختلفة، حسب ما المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

    وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لصحفي "وات"، أن توزيع هذه الكميات الاستثنائية يندرج  في إطار دعم وتحسين عرض القهوة المعدة للاستهلاك العائلي، علما أنه تم، منذ مطلع شهر أوت الجاري، توزيع إجمالي 48 طنّا من حبوب القهوة المخصّصة للاستهلاك المهني والعائلي بولاية بنزرت.


