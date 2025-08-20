Babnet   Latest update 19:07 Tunis

اللجنة القطاعية للسياحة والصناعات التقليدية تناقش الخطوط العريضة للقطاع ضمن المخطط التنموي 2026ـ2030

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a6032a895818.42899097_kqiegmjlohnfp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Août 2025 - 18:16 قراءة: 0 د, 43 ث
      
ناقش مسؤولون من اللجنة القطاعية للسياحة والصناعات التقليدية، أمس الثلاثاء، التقرير القطاعي لقطاع السياحة والصناعات التقليدية ضمن المخطط التنموي 2026-2030.

وأشرف على الإجتماع وزير السياحة، سفيان تقية، بمقر الوزارة، وذلك بحضور ممثلي مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة وإطارات الوزارة ورؤساء المؤسسات والجامعات المهنية للقطاعين.

ويتضمن التقرير على مستوى القطاع السياحي، العمل على تنويع المنتوج السياحي ودفع الاستثمار وتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة التكوين في مهن السياحة واعتماد الرقمنة الشاملة ودعم السياحة المستدامة والمسؤولة وتعزيز القدرة التنافسية.


ويهدف الى تعزيز استدامة القطاع وتطوير القدرة الإنتاجية والتنافسية  لقطاع الصناعات التقليدية و التمكين الاقتصادي والاجتماعي للحرفيين و دفع الاستثمار والتصدير ودعم الانتقال الرقمي وتعزيز الحوكمة والتأطير المهني.
واختتمت الجلسة بمناقشة جملة من المقترحات العملية التي تم تداولها من قِبل مختلف المتدخلين لمزيد اثراء التقرير  ولدمجها في المرحلة التالية من التنفيذ مع المشاريع والمبادرات المقدمة من المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، ما يرسّخ المسار التشاركي ويضمن صياغة سياسات عمومية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313649


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 20 أوت 2025 | 26 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:39
19:06
16:07
12:30
05:41
04:07
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet42°
31° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-26
35°-26
33°-24
33°-23
37°-25
  • Avoirs en devises
    24492,3

  • (20/08)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,35428 DT        1$ =2,91121 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/08)   1094,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    