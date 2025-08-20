اللجنة القطاعية للسياحة والصناعات التقليدية تناقش الخطوط العريضة للقطاع ضمن المخطط التنموي 2026ـ2030
ناقش مسؤولون من اللجنة القطاعية للسياحة والصناعات التقليدية، أمس الثلاثاء، التقرير القطاعي لقطاع السياحة والصناعات التقليدية ضمن المخطط التنموي 2026-2030.
وأشرف على الإجتماع وزير السياحة، سفيان تقية، بمقر الوزارة، وذلك بحضور ممثلي مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة وإطارات الوزارة ورؤساء المؤسسات والجامعات المهنية للقطاعين.
ويتضمن التقرير على مستوى القطاع السياحي، العمل على تنويع المنتوج السياحي ودفع الاستثمار وتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة التكوين في مهن السياحة واعتماد الرقمنة الشاملة ودعم السياحة المستدامة والمسؤولة وتعزيز القدرة التنافسية.
ويهدف الى تعزيز استدامة القطاع وتطوير القدرة الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات التقليدية و التمكين الاقتصادي والاجتماعي للحرفيين و دفع الاستثمار والتصدير ودعم الانتقال الرقمي وتعزيز الحوكمة والتأطير المهني.
واختتمت الجلسة بمناقشة جملة من المقترحات العملية التي تم تداولها من قِبل مختلف المتدخلين لمزيد اثراء التقرير ولدمجها في المرحلة التالية من التنفيذ مع المشاريع والمبادرات المقدمة من المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، ما يرسّخ المسار التشاركي ويضمن صياغة سياسات عمومية.
