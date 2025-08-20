اللجنة القطاعية للسياحة والصناعات التقليدية تناقش الخطوط العريضة للقطاع ضمن المخطط التنموي 2026ـ2030

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a6032a895818.42899097_kqiegmjlohnfp.jpg width=100 align=left border=0>

ناقش مسؤولون من اللجنة القطاعية للسياحة والصناعات التقليدية، أمس الثلاثاء، التقرير القطاعي لقطاع السياحة والصناعات التقليدية ضمن المخطط التنموي 2026-2030.



وأشرف على الإجتماع وزير السياحة، سفيان تقية، بمقر الوزارة، وذلك بحضور ممثلي مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة وإطارات الوزارة ورؤساء المؤسسات والجامعات المهنية للقطاعين.

