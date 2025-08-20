توننداكس يتراجع الاربعاء عند الإغلاق بنسبة 1ر0 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>

تراجع مؤشر الأوراق المالية بتونس توننداكس، مع إقفال جلسة الاربعاء، بنسبة 1ر0 بالمائة الى مستوى 11 الف و792 نقطة في ظل تداول قرابة 2ر6 مليون دينار وفق بيانات الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وتصدر سهم الشركة التونسية لأسواق الجملة، سوتيماغ، قائمة الإرتفاعات، بنسبة 6 بالمائة ليصل الى مستوى 360ر8 دينارمتبوعا بسهم التونسية للإيجار المالي والفكتورنغ بنسبة 9ر1 بالمائة الى مستوى 400ر32 دينار.

وتراجع، في المقابل، سهم ديليس القابضة بنسبة 8ر3 بالمائة الى مستوى 110ر12 دينار متبوعا بسهم إسمنت قرطاج بنسبة 1ر2 بالمائة ليصل الى مستوى 900ر1 دينار.









