الوكالة الفنية للنقل البرّي تشرع بدءا من 1 سبتمبر 2025 في تطبيق إلزامية تضمين عقد التكوين بمطلب الحصول على رخصة السياقة
أعلنت الوكالة الفنية للنقل البرّي، أنّه سيتم الشروع بداية من 1 سبتمبر 2025، في تطبيق إلزامية تضمين عقد التكوين بمطلب الحصول على رخصة السياقة (نسخة من الصفحة التي تتضمن إمضاء المترشح وإمضاء وختم صاحب مؤسسة التكوين المعنية)، بالنسبة للمترشحين المسجلين للاختبارات النظرية لامتحان الحصول على رخصة السياقة.
وأفادت الوكالة في بلاغ لها، اليوم الاربعاء، أنّ كلّ مطلب لا يتضمن العقد المذكور لا يمكن صاحبه من اجتياز الاختبار النظري، وذلك بالنسبة لجميع المترشحين سواء المسجلين لأوّل مرّة أو الذين سبق لهم اجتياز الاختبار النظري دون نجاح.
وأفادت الوكالة في بلاغ لها، اليوم الاربعاء، أنّ كلّ مطلب لا يتضمن العقد المذكور لا يمكن صاحبه من اجتياز الاختبار النظري، وذلك بالنسبة لجميع المترشحين سواء المسجلين لأوّل مرّة أو الذين سبق لهم اجتياز الاختبار النظري دون نجاح.
وبينت ان هذا القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام الفصل 23 من الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المؤرّخ في 18 جوان 2021 المتعلّق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313642