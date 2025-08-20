Babnet   Latest update 17:26 Tunis

الوكالة الفنية للنقل البرّي تشرع بدءا من 1 سبتمبر 2025 في تطبيق إلزامية تضمين عقد التكوين بمطلب الحصول على رخصة السياقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a5e70fd730a1.92265978_iplogmhfqjkne.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Août 2025 - 16:14 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أعلنت الوكالة الفنية للنقل البرّي، أنّه سيتم الشروع بداية من 1 سبتمبر 2025، في تطبيق إلزامية تضمين عقد التكوين بمطلب الحصول على رخصة السياقة (نسخة من الصفحة التي تتضمن إمضاء المترشح وإمضاء وختم صاحب مؤسسة التكوين المعنية)، بالنسبة للمترشحين المسجلين للاختبارات النظرية لامتحان الحصول على رخصة السياقة.

وأفادت الوكالة في بلاغ لها، اليوم الاربعاء، أنّ كلّ مطلب لا يتضمن العقد المذكور لا يمكن صاحبه من اجتياز الاختبار النظري، وذلك بالنسبة لجميع المترشحين سواء المسجلين لأوّل مرّة أو الذين سبق لهم اجتياز الاختبار النظري دون نجاح.



وبينت ان هذا القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام الفصل 23 من الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المؤرّخ في 18 جوان 2021 المتعلّق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313642


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 20 أوت 2025 | 26 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:39
19:06
16:07
12:30
05:41
04:07
الرطــوبة:
% 26
Babnet
Babnet41°
35° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-26
35°-26
33°-24
33°-23
37°-25
  • Avoirs en devises
    24492,3

  • (20/08)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,35428 DT        1$ =2,91121 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/08)   1094,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    