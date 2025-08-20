Babnet   Latest update 17:26 Tunis

الجامعة التونسية لكرة القدم تكشف عن تركيبة الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للشبان ذكورا وإناثا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64ec3b2b2ba699.09886258_jnokmhpfleiqg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 20 Août 2025 - 16:11
      
كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تركيبة الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للشبان ذكورا وإناثا، التي جاءت على النحو التالي:

* منتخب أقل من 23 عاما



* المدرب: عبد الحي بن سلطان
* المدرب المساعد: أيمن البلبولي

* منتخب أقل من 17 عاما

* المدرب: أمين النفاتي
* المدرب المساعد: حبيب التونسي

* منتخب أقل من 16 عاما

* المدرب: ناجح التومي
* المدرب المساعد: مهدي بن ضيف الله

* منتخب أقل من 15 عاما

* المدرب: فوزي الرويسي
* المدرب المساعد: محمد السليتي

* منتخب الفتيات لأقل من 20 عاما

* المدرب: عمر حمودة
* المدرب المساعد: صبري البوهالي

* منتخب الفتيات لأقل من 17 عاما

* المدرب: هيكل قمامدية
* المدربة المساعدة: جيهان بالطيب


الأربعاء 20 أوت 2025
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:39
19:06
16:07
12:30
05:41
04:07
Babnet

