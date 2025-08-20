الجامعة التونسية لكرة القدم تكشف عن تركيبة الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للشبان ذكورا وإناثا
كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تركيبة الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للشبان ذكورا وإناثا، التي جاءت على النحو التالي:
* منتخب أقل من 23 عاما
* المدرب: عبد الحي بن سلطان
* المدرب المساعد: أيمن البلبولي
* منتخب أقل من 17 عاما
* المدرب: أمين النفاتي
* المدرب المساعد: حبيب التونسي
* منتخب أقل من 16 عاما
* المدرب: ناجح التومي
* المدرب المساعد: مهدي بن ضيف الله
* منتخب أقل من 15 عاما
* المدرب: فوزي الرويسي
* المدرب المساعد: محمد السليتي
* منتخب الفتيات لأقل من 20 عاما
* المدرب: عمر حمودة
* المدرب المساعد: صبري البوهالي
* منتخب الفتيات لأقل من 17 عاما
* المدرب: هيكل قمامدية
* المدربة المساعدة: جيهان بالطيب
