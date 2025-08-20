الجامعة التونسية لكرة القدم تكشف عن تركيبة الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للشبان ذكورا وإناثا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64ec3b2b2ba699.09886258_jnokmhpfleiqg.jpg width=100 align=left border=0>

كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تركيبة الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية للشبان ذكورا وإناثا، التي جاءت على النحو التالي:



* منتخب أقل من 23 عاما

