اعتماد تقنية -الفار- انطلاقا من الجولة الخامسة للبطولة
افاد معز المستيري الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم ان اللجنة المختصة في النظر في مختلف طلبات العروض لتوفير تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" ستتولى غدا موافاة المكتب الجامعي بالترتيب التفاضلي للشركات التي تقدمت بملفاتها في الغرض على ان يصادق المكتب على ذلك الترتيب في اقرب الاجال ويتم اعتماد تقنية "الفار" انطلاقا من الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
واضاف الناطق الرسمي للجامعة في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء ان "الجامعة تعاملت مع ملف "الفار" باقصى درجات الشفافية وانتهجت نفس الاليات المتبعة في مجال الصفقات العمومية اذ تم تكوين لجنتين في الغرض تولت الاولى النظر في كل ما هو شكلي ومدى مطابقة العروض المقدمة لكراس الشروط لتقرر الاحتفاظ ب4 عروض ورفض عرض بسبب عدم احتوائه لوثيقة الضمان البنكي".
وتابع بخصوص اللجنة الثانية، قائلا انها "ستعقد اجتماعا غدا الخميس بحضور جميع الاطراف وعدل تنفيذ ومهندس مختص في الاتصالات واستاذ جامعي مختص في الشبكات الاتصالية لتقديم الترتيب التفاضلي للمزودين الذين تم قبول دفوعاتهم اوليا ورفعها للمكتب الجامعي الذي سيتولى الحسم فيها ثم صياغة العقد واحالته للشركة الفائزة بالعرض حتى تنطلق في جلب التجهيزات الضرورية ".
وتابع المستيري ان "العروض التي تم الاحتفاظ بها كانت على درجة عالية من المهنية ومتعاقدة مع شركات عالمية مختصة في تقنية "الفار" من ايطاليا وانقلترا والبرتغال وبالتالي فان الامور الفنية ستكون في مستوى الانتظارات".
وشدد الناطق الرسمي ان "الجامعة ستبذل مجهودات لاختصار اجال استقدام التجهيزات الخاصة بتقنية "الفار" والمقدرة بين اسبوع و10 ايام حتى يقع تركيزها بملاعب الرابطة الاولى واعتمادها رسميا بداية من الجولة الخامسة لسباق البطولة المقررة يومي 12 و13 سبتمبر القادم".
ومن جهة اخرى، اكد معز المستيري ان حقوق البث الرقمي تم اسنادها امس لمنصة "ديوان سبور" وسيتم خلال الفترة القادمة امضاء عقد البث التلفزي مع مؤسسة التلفزة التونسية وكذلك قناة "الكاس" القطرية وهي القناة الوحيدة التي قدمت عرضا في الغرض.
