اعتماد تقنية -الفار- انطلاقا من الجولة الخامسة للبطولة

افاد معز المستيري الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم ان اللجنة المختصة في النظر في مختلف طلبات العروض لتوفير تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" ستتولى غدا موافاة المكتب الجامعي بالترتيب التفاضلي للشركات التي تقدمت بملفاتها في الغرض على ان يصادق المكتب على ذلك الترتيب في اقرب الاجال ويتم اعتماد تقنية "الفار" انطلاقا من الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



واضاف الناطق الرسمي للجامعة في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء ان "الجامعة تعاملت مع ملف "الفار" باقصى درجات الشفافية وانتهجت نفس الاليات المتبعة في مجال الصفقات العمومية اذ تم تكوين لجنتين في الغرض تولت الاولى النظر في كل ما هو شكلي ومدى مطابقة العروض المقدمة لكراس الشروط لتقرر الاحتفاظ ب4 عروض ورفض عرض بسبب عدم احتوائه لوثيقة الضمان البنكي".

