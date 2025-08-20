Babnet   Latest update 14:03 Tunis

الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة تنظم بعثة اقتصادية الى الصالون الدولي "بولوتاك" بليون من 7 الى 10 أكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/638772acc4e797.81482302_egfnpimojklqh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 20 Août 2025
      
تنظم الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة بعثة اقتصادية للمؤسسات الاقتصادية التونسية والشركات الناشئة للمشاركة في الصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات البيئة "بولوتاك" الذي ستحتضه مدينة ليون الفرنسية من 7 الى 10 أكتوبر 2025

وحدّدت الغرفة اخر اجل للمشاركة في هذا الصالون الدولي يوم 15 سبتمبر 2025.



ودعت الغرفة منظوريها وكل المؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة التونسية الى المشاركة بكثافة في هذه التظاهرة العالمية التي تعنى بالتنمية المستدامة والانتقال الايكولوجي والتجديد المستدام والفرص الدولية المتاحة في هذا الصدد، من أجل نسج علاقات تجارية ناجحة والاطلاع على أحدث التقنيات المستعملة في مجال الطاقات النظيفة والاقتصاد الأخضر.


وينتظر ان يشهد هذا الصالون، حسب الغرفة، مشاركة الفي عارض من حوالي 100 دولة مع تقديرات بحضور 51 ألف زائر في هذه التظاهرة التي تعرف هذا العام دورتها 45.

ويعد هذا الصالون موعدا لا محيد عنه للفاعلين في مجال البيئة للتعرف على الحلول التكنولوجية المجددة لتسريع الانتقال الايكولوجي ومعالجة كل اصناف التلوث في سبيل حماية البئية وارساء التنمية المستدامة.

وأفادت الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة في بلاغ لها انه من المهم للشركات التونسية المشاركة في هذا الصالون لأجل الاطلاع على أحدث التقنيات والتطورات التكنلوجية والتوجهات الاستراتيجية البيئية مع إمكانية الالتقاء بأهم صانعي القرار في المجال.

كما سيتسنّى للمشاركين التونسيين عقد لقاءات عمل مع اهم الفاعلين في القطاعين العمومي والخاص الدوليين وتشخيص فرص شراكة حقيقية.


