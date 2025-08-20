محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنقليزي للمرة الثالثة

فاز النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنقليزي الممتاز للموسم الرياضي 2024-2025 من رابطة اللاعبين المحترفين، ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحرز هذه الجائزة ثلاث مرات.



موسم استثنائي مع ليفربول



مسيرة الألقاب الفردية



مستقبل مع ليفربول



جوائز أخرى وتشكيلة العام



قاد صلاح فريقه ليفربول للتتويج بلقب البطولة بعد أن أنهى الموسم متقدماً بفارق عشر نقاط على أرسنال. وسجّل الدولي المصريوصنع، ليتوج بثلاث جوائز فردية في موسم واحد:لهداف الدوري.وبات بذلك أول لاعب يجمع بين الألقاب الثلاثة في موسم واحد منذ انطلاق الدوري الممتاز.فاز صلاح لأول مرة بجائزة أفضل لاعب بعد موسمه الأول مع ليفربول.توج للمرة الثانية بنفس الجائزة.يضيف اللقب الثالث إلى رصيده، مؤكداً مكانته كأحد أبرز نجوم تاريخ الدوري.وضمت القائمة النهائية للمنافسة على الجائزة كلاً من زميله في ليفربول، وألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد)، وبرونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، وديكلان رايس (أرسنال)، وكول بالمر (تشيلسي).وكان صلاح (33 عاماً) قدفي أفريل الماضي، ليضع حداً للشائعات التي ربطته بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.من جهة أخرى، فاز لاعب وسط أستون فيلا ومنتخب إنقلترابجائزةبعد تسجيله ثمانية أهداف في الدوري وقيادته فريقه في رابطة الأبطال، حيث سجل أربعة أهداف بينها ثلاثية أمام سيلتيك.كما ضم فريق العام أربعة لاعبين من ليفربول، من بينهم محمد صلاح، إضافة إلى أسماء بارزة من أرسنال، نيوكاسل، بورنموث ونوتنغهام فورست.ماتز سيلز (نوتنغهام فورست) – فيرجيل فان دايك (ليفربول) – ميلوش كيركيز (بورنموث) – وليام ساليبا (أرسنال) – غابرييل ماغالهايس (أرسنال) – ديكلان رايس (أرسنال) – رايان غرافنبرخ (ليفربول) – أليكسيس ماك أليستر (ليفربول) – محمد صلاح (ليفربول) – ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – كريس وود (نوتنغهام فورست).