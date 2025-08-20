Babnet   Latest update 09:44 Tunis

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنقليزي للمرة الثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5faf7475c9efa3.55315754_gfqhkjmeiolpn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Août 2025 - 09:09 قراءة: 1 د, 34 ث
      
فاز النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنقليزي الممتاز للموسم الرياضي 2024-2025 من رابطة اللاعبين المحترفين، ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحرز هذه الجائزة ثلاث مرات.

موسم استثنائي مع ليفربول


قاد صلاح فريقه ليفربول للتتويج بلقب البطولة بعد أن أنهى الموسم متقدماً بفارق عشر نقاط على أرسنال. وسجّل الدولي المصري 29 هدفاً وصنع 18 تمريرة حاسمة، ليتوج بثلاث جوائز فردية في موسم واحد:


* أفضل لاعب في البطولة.
* الحذاء الذهبي لهداف الدوري.
* أفضل صانع ألعاب.

وبات بذلك أول لاعب يجمع بين الألقاب الثلاثة في موسم واحد منذ انطلاق الدوري الممتاز.

مسيرة الألقاب الفردية

* 2018: فاز صلاح لأول مرة بجائزة أفضل لاعب بعد موسمه الأول مع ليفربول.
* 2022: توج للمرة الثانية بنفس الجائزة.
* 2025: يضيف اللقب الثالث إلى رصيده، مؤكداً مكانته كأحد أبرز نجوم تاريخ الدوري.

وضمت القائمة النهائية للمنافسة على الجائزة كلاً من زميله في ليفربول أليكسيس ماك أليستر، وألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد)، وبرونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، وديكلان رايس (أرسنال)، وكول بالمر (تشيلسي).

مستقبل مع ليفربول

وكان صلاح (33 عاماً) قد مدد عقده مع ليفربول لمدة عامين في أفريل الماضي، ليضع حداً للشائعات التي ربطته بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

جوائز أخرى وتشكيلة العام

من جهة أخرى، فاز لاعب وسط أستون فيلا ومنتخب إنقلترا مورغان روجرز بجائزة أفضل لاعب شاب بعد تسجيله ثمانية أهداف في الدوري وقيادته فريقه في رابطة الأبطال، حيث سجل أربعة أهداف بينها ثلاثية أمام سيلتيك.

كما ضم فريق العام أربعة لاعبين من ليفربول، من بينهم محمد صلاح، إضافة إلى أسماء بارزة من أرسنال، نيوكاسل، بورنموث ونوتنغهام فورست.

تشكيلة العام في الدوري الإنقليزي الممتاز:
ماتز سيلز (نوتنغهام فورست) – فيرجيل فان دايك (ليفربول) – ميلوش كيركيز (بورنموث) – وليام ساليبا (أرسنال) – غابرييل ماغالهايس (أرسنال) – ديكلان رايس (أرسنال) – رايان غرافنبرخ (ليفربول) – أليكسيس ماك أليستر (ليفربول) – محمد صلاح (ليفربول) – ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – كريس وود (نوتنغهام فورست).


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313617


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 20 أوت 2025 | 26 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:39
19:06
16:07
12:30
05:41
04:07
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet39°
33° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
39°-27
35°-26
33°-24
33°-23
37°-25
  • Avoirs en devises
    24348,5

  • (19/08)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,35164 DT        1$ =2,89930 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/08)   937,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    