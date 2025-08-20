Babnet   Latest update 09:44 Tunis

برنامج مباريات الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا للمحليين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a58383d30ea0.03121762_qmipkhnojeflg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Août 2025 - 09:11 قراءة: 0 د, 40 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 (المؤجلة إلى 2025)، التي تحتضنها كينيا وتنزانيا وأوغندا إلى غاية 30 أوت الجاري:

الجمعة 22 أوت 2025


* كينيا – مدغشقر (س 15) → متأهل 1

* تنزانيا – المغرب (س 18) → متأهل 2

السبت 23 أوت 2025

* أوغندا – السنغال (س 15) → متأهل 3
* السودان – الجزائر (س 18) → متأهل 4

الدور نصف النهائي – الثلاثاء 26 أوت 2025

* متأهل 1 – متأهل 4 (س 15 و30 دق)
* متأهل 2 – متأهل 3 (س 18 و30 دق)

المباراة الترتيبية – الجمعة 29 أوت 2025

* من أجل المركز الثالث (س 16)

الدور النهائي – السبت 30 أوت 2025

* النهائي (س 16)


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313612


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 20 أوت 2025 | 26 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:39
19:06
16:07
12:30
05:41
04:07
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet39°
33° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
39°-27
35°-26
33°-24
33°-23
37°-25
  • Avoirs en devises
    24348,5

  • (19/08)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,35164 DT        1$ =2,89930 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/08)   937,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    