برنامج مباريات الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا للمحليين
في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 (المؤجلة إلى 2025)، التي تحتضنها كينيا وتنزانيا وأوغندا إلى غاية 30 أوت الجاري:
الجمعة 22 أوت 2025
* كينيا – مدغشقر (س 15) → متأهل 1
* تنزانيا – المغرب (س 18) → متأهل 2
السبت 23 أوت 2025* أوغندا – السنغال (س 15) → متأهل 3
* السودان – الجزائر (س 18) → متأهل 4
الدور نصف النهائي – الثلاثاء 26 أوت 2025* متأهل 1 – متأهل 4 (س 15 و30 دق)
* متأهل 2 – متأهل 3 (س 18 و30 دق)
