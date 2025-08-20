رئيسة الحكومة لدى لقائها برئيس السينغال:لابد من التاكيد على المشاريع ذات الاولوية
(مبعوثة وات،منى الودرني)-اكدت رئيسة الحكومة ،سارة الزعفراني الزنزري اليوم الاربعاء لدى لقائها برئيس السنغال "بشير جمعة فاي ،على هامش مشاركتها في اشغال القمة التاسعة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا "تيكاد 9" ،على ايلاء الاهمية للمشاريع ذات الاولوية ، في علاقة بالتعاون الثنائي القائم بين البلدين
وبينت حرص تونس على تنويع العلاقات الاقتصادية مع افريقيا، باعتبار تموقعها الاستراتيجي ، سيما وانها بوابة افريقيا ، بما يجعل دورها محوريا في خلق شراكات ناجعة، وتعزيز التعاون في شتى المجالات ، سواء الاقتصادية او الاجتماعية والمعرفية على نحو يكرّس للتنمية في بعدها المستدام
وبينت حرص تونس على تنويع العلاقات الاقتصادية مع افريقيا، باعتبار تموقعها الاستراتيجي ، سيما وانها بوابة افريقيا ، بما يجعل دورها محوريا في خلق شراكات ناجعة، وتعزيز التعاون في شتى المجالات ، سواء الاقتصادية او الاجتماعية والمعرفية على نحو يكرّس للتنمية في بعدها المستدام
كما سلطت رئيسة الحكومة الضوء، على الاستحقاقات الثنائية المقبلة، خاصة الاعداد للجنة العليا المشتركة المزمع عقدها خلال السداسي الاول من سنة 2026
ومن جهته، نوه الرئيس السنغالي بعراقة العلاقات التي تربط البلدين ،مشيرا الى ضرورة دعم علاقات البلدين بصفة مستمرة ، والسير على نهج المؤسسين وترسيخ الروابط القائمة بين تونس والسنغال في كل المجالات الحيوية والتكنولوجية
ولفت في سياق متصل، الى تطابق وجهات نظر تونس والسنغال في ما يتعلق بالقضايا الكونية العادلة، وخاصة القضية الفلسطينية
يذكر أنّ تونس ، هي ثاني بلد إفريقي، (بعد كينيا في 2016)، يحتضن فعاليات ندوة طوكيو الدولية لأجل التنمية في أفريقيا "تيكاد"،وقد تقرّر ذلك بمناسبة الدورة 33 العادية لرؤساء الدول والحكومات للبلدان الاعضاء بالاتحاد الافريقي، الذي انعقد يومي 9 و10 فيفري 2020 بأديس أبابا بأثيوبيا
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313610