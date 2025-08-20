رئيسة الحكومة لدى لقائها برئيس السينغال:لابد من التاكيد على المشاريع ذات الاولوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a5803ba5fd68.23915818_iolhmnegqpfkj.jpg width=100 align=left border=0>

(مبعوثة وات،منى الودرني)-اكدت رئيسة الحكومة ،سارة الزعفراني الزنزري اليوم الاربعاء لدى لقائها برئيس السنغال "بشير جمعة فاي ،على هامش مشاركتها في اشغال القمة التاسعة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا "تيكاد 9" ،على ايلاء الاهمية للمشاريع ذات الاولوية ، في علاقة بالتعاون الثنائي القائم بين البلدين



وبينت حرص تونس على تنويع العلاقات الاقتصادية مع افريقيا، باعتبار تموقعها الاستراتيجي ، سيما وانها بوابة افريقيا ، بما يجعل دورها محوريا في خلق شراكات ناجعة، وتعزيز التعاون في شتى المجالات ، سواء الاقتصادية او الاجتماعية والمعرفية على نحو يكرّس للتنمية في بعدها المستدام

