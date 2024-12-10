بنزرت: تنفيذ عملية بيضاء بالميناء التجاري بنزرت منزل بورقيبة

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شهد الميناء التجاري بنزرت منزل بورقيبة اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية بيضاء تمثلت في إندلاع حريق بشاحنة صهريج قرب سفينة راسية برصيف الميناء، تطلب تفعيل المخطط الداخلي ثم المخطط الأصفر للسيطرة على الحريق في الابان والحد من تداعياته، وفق ما افاد به المدير الجهوي للحماية المدنية العميد حسان الاينوبلي صحفي "وات".

وأوضح المصدر ذاته، إنه تم في اطار تنفيذ البرنامج السنوي للعمليات البيضاء والتدريبات في مجال السلامة والإنقاذ وتحيين مخططات التدخل الميداني للجنة الجهوية لتنظيم النجدة، اجراء عملية بيضاء مشتركة بالتنسيق مع بقية المتدخلين العموميين ضمن اللجنة، وتمثل سيناريو العملية في حصول إختناق وتسمّم بمادة H2S لشخصين من أفراد طاقم بغرفة المحرك لسفينة راسية بالميناء التجاري أثناء أداء مهام الصيانة والتفقد الدوري وإندلاع حريق بشاحنة صهريج قرب السفينة الراسية.



وبين المصدر نفسه، ان سير عمليات التدخل كانت ناجحة، واظهرت استعدادات كبيرة لجميع الأطراف والهياكل المعنية انطلاقا من تفعيل مخطط التدخل الميداني الداخلي للمؤسسة، والمخطط المحلى لتنظيم النجدة ومنه المخطط الخصوصي الأصفر الخاص بمجابهة الأخطار الكيميائية والتكنولوجية المعتمد في مثل هذه الحالات، حيث امكن إختبار الجاهزية العالية للموارد البشرية ومعدّات التدخل، كما اثبتت العملية نجاعة مخطط الإتصال بين اعضاء اللجنة الميدانية وخلية الازمة، وسرعة التدخل الميداني المشترك لجميع المصالح، علاوة على التطبيق الناجع لإجراءات الإستجابة لإنذار الاسعاف والاجلاء، وبالتالي السيطرة على الحادث في الابان والحد من تداعياته الخطرة .



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يشار الى ان العملية البيضاء اشترك فيها كل من مصالح الإدارة الجهوية للحماية المدنية وإدارة ميناء بنزرت - منزل بورقيبة وشرطة الحدود والحرس البحري والديوانة التونسية والإدارة الجهوية للصحة العمومية والمندوبية الجهوية للفلاحة ومقاولي الشحن والتفريغ وشركات المهن المينائية.