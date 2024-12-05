مكتب البرلمان يقرر البقاء في حالة انعقاد الى حين استكمال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6751e3bd789fb7.03801730_pjoqknifhegml.jpg width=100 align=left border=0>

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماع عقده صباح اليوم الخميس بقصر باردو، باشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، البقاء في حالة انعقاد الى حين استكمال المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستورية.



وخُصّص الاجتماع للنظر في الترتيبات المستوجبة، ما بعد مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2025، المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب مع إدخال تعديلات عليه، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن البرلمان.