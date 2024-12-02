إبراهيم بودربالة يطرد نائبًا من الجلسة العامة بسبب التشويش

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674deba6d6f309.98267945_omfnehqlikgpj.jpg width=100 align=left border=0>

قام رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، يوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، بطرد أحد النواب من الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025. جاء هذا القرار نتيجة لمحاولات النائب التشويش وبث الفوضى أثناء سير الجلسة.



وأعرب بودربالة عن أسفه لاتخاذ هذا الإجراء، مؤكدًا على حرصه على احترام حقوق النواب في التعبير عن آرائهم ومواقفهم في الأوقات المخصصة لهم. وأشار إلى أن المجلس يجب أن يسوده النظام والانضباط، وأن محاولات التشويش تعيق النقاش الديمقراطي ولا ينبغي أن تحدث تحت قبة البرلمان.





...



وأوضح رئيس المجلس أن هذا الإجراء الاستثنائي كان ضروريًا لضمان سير الجلسة في أجواء من الاحترام والالتزام بالقواعد.