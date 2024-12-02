مجلس النواب يستأنف جلسته بالنظر في الفصول التي تم سحبها ويستخدم الفصل 112 من نظامه الداخلي

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استأنف مجلس نواب الشعب، الاثنين، الجلسة العامة المسائية بالنظر في التنقيحات المدرجة ببعض على بعض الفصول التي تم سحبها لفائدة صياغة الوزارة والفصول الاضافية المصوت عليها والتي تم الرجوع اليها بمقتضي الفقرة الفرعية 2 من الفصل 112 من النظام الداخلي لمجلس النواب.



وقال رئيس المجلس ابراهيم بودربالة في مستهل الجلسة التي تحضرها وزريرة المالية، سهام نمصية البوغديري، ان الفصول المعنية هما الفصل 43 والفصل 48 من مشروع قانون المالية.





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وشرعت وزيرة المالية في تلاوة الفصل 43 والذي جاء تحت عنوان " وضع بعض المنتوجات ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في ماد المعلوم للمحافظة ومراجعة المعاليم الديوانية والذي تمت المصادقة عليه ب96 صوتا.



واستعرضت نمصية الفصل المتعلق بالاجراءات لمساندة الصيدلية المركزية والذي تم رفضه في وقت سابق وقد نال الفصل مصادقة المجلس في صياغته الجديدة ب96 صوتا مقابل رفض 9 نواب.



وشرعت وزيرة المالية في تلاوة الفصل 43 والذي جاء تحت عنوان " وضع بعض المنتوجات ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في ماد المعلوم للمحافظة ومراجعة المعاليم الديوانية والذي تمت المصادقة عليه ب96 صوتا.واستعرضت نمصية الفصل المتعلق بالاجراءات لمساندة الصيدلية المركزية والذي تم رفضه في وقت سابق وقد نال الفصل مصادقة المجلس في صياغته الجديدة ب96 صوتا مقابل رفض 9 نواب.