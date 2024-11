الدورة التأسيسية لمبادرة صوت السينما الأوروبية من 9 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/672a30bd66a2f0.49954761_epnjklgifoqmh.jpg width=100 align=left border=0>

ستُقام الدورة الأولى من مبادرة صوت السينما الأوروبية « Euro Ciné-Voix» من 9 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024 وتتضمن سلسلة من عروض الأفلام في 5 مدن من تونس وهي صفاقس والمنستير وبنزرت وحمام الأنف وقابس.



وتلتئم هذه التظاهرة الثقافية ببادرة من بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية وتهدف إلى تيسير الوصول إلى الخدمات الثقافية من خلال دعم لا مركزية العروض السينمائية.





وتضم برمجة هذه الدورة التأسيسية عروضا لخمسة أفلام مُدعمة من قبل مهرجان الفيلم الأوروبي " EURO FILM FESTIVAL ". وستفتتح فعاليات التظاهرة بالفيلم الروائي الفنلندي " Any Day and Now " (2020) للمخرج HANY RAMZEN وسيُعرض يوم 9 نوفمبر في المركب الثقافي محمد الجموسي بصفاقس في حين سيكون الجمهور على موعد مع فيلم تحريك من إسبانيا بعنوان « My Grandfather’s Demons» (2022) للمخرج NUNO BEATO وذلك يوم 16 نوفمبر بدار الثقافة علي بن عياد بمدينة حمام الأنف . أما الفيلم الوثائقي "Imad’s Childhood " (2021) للمخرج ZAHAVI SANJAVI ، وهو من إنتاج مشترك بين العراق والسويد ولاتفيا، فسيُعرض يوم 23 نوفمبر في المركب الثقافي بقابس.



ويستقبل المركب الثقافي بالمنستير يوم 30 نوفمبر عرض فيلم "Dans la maison " (2020) وهو وثائقي من اخراج كريمة السعيدي، ومن إنتاج مشترك بين المغرب وقطر وفرنسا وبلجيكا. وستُختتم فعاليات التظاهرة، يوم 7 ديسمبر بدار الثقافة منزل عبد الرحمان من ولاية بنزرت، بفيلم التحريك " I care " (2022) ل CARLO VOGELE وهو من إنتاج مشترك بين فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

وستكون عروض الأفلام مشفوعة بحوارات مع الجمهور، وستشهد هذه الحوارات مشاركة مختصين في مجال السينما وفي النقد الفني بالإضافة إلى ناشطين في المجتمع المدني في مدن العرض وسيتم توثيق هذه الحوارات ونشرها في شكل "بودكاست". كما سيتم بالمناسبة إعداد فيلم توثيقي لفعاليات التظاهرة سيُقدم في اختتام فعاليات الدورة.