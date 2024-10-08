وزير النقل يبحث مع وفد عن البنك الاوروبي للاستثمارمشاريع النقل النظيف والنقل البحري والاقتصاد الازرق

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تباحث لقاء جمع وزير النقل، رشيد عامري، بوفد عن البنك الأوروبي للاستثمار، الاثنين بتونس، جملة المشاريع التي يمكن ان تحظى باهتمام هذه المؤسسة المالية، على غرار مشاريع النقل النظيف والمشاريع ذات العلاقة بالنقل البحري والاقتصاد الأزرق واللوجستية.



واستعرض اللقاء، آفاق التعاون المشترك ومشاريع النّقل ذات الأولوية بمختلف أنماطه وخاصّة في مجال النقل العمومي الجماعي والتي يساهم البنك في تمويلها.



واستعرض اللقاء، آفاق التعاون المشترك ومشاريع النّقل ذات الأولوية بمختلف أنماطه وخاصّة في مجال النقل العمومي الجماعي والتي يساهم البنك في تمويلها.

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وأوصى الوزير بضرورة التنسيق بين مختلف الهياكل من أجل استحثاث نسق الإجراءات المتعلّقة بالبحث عن التمويلات اللازمة، منوّها بمستوى التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار وبالإرادة المشتركة في مزيد تعزيزها، وفق ما ورد في بلاغ للوزارة، مساء الاثنين.



وحضر الجلسة عدد من مسؤولي الوزارة وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والرئيس المدير العام لشركة نقل تونس والرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة والمتصرّف المفوض للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.